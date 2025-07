Goiás registrou um expressivo crescimento de 167% no e-commerce no segundo trimestre de 2025, no comparativo com o mesmo período do ano passado. O estado ocupa agora a terceira posição entre os que mais ampliaram o volume de envios de pacotes no país, segundo a 2ª edição do Mapa da Logística, divulgado pela Loggi.

O levantamento analisou dados de mais de 16 milhões de pacotes enviados por 21 mil empresas — de pequenos a grandes negócios — em mais de 5 mil municípios. Goiás ficou atrás apenas de Santa Catarina (275%) e Rio Grande do Sul (175%) em termos de crescimento percentual de envios.

Além disso, o estado goiano apareceu como o sétimo maior em número de envios feitos por PMEs (pequenas e médias empresas). Isso reforça a importância do e-commerce regional e a expansão da presença digital de empreendedores goianos.

Moda, cosméticos e tecnologia entre os mais vendidos

Na região Centro-Oeste, os itens mais comercializados no e-commerce foram:

Vestuário e moda Serviços financeiros Cosméticos e perfumaria Eletrônicos e informática Itens de livraria

As datas comemorativas como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados foram determinantes para o salto nas vendas e responderam por 32% do volume de pacotes movimentados no período.

Tendência nacional

A pesquisa também destaca a busca por modelos logísticos mais acessíveis e flexíveis, além da valorização de produtos com maior valor agregado. O crescimento do e-commerce reflete a consolidação de estratégias omnichannel, a digitalização de microempreendedores e a interiorização das vendas online no país.