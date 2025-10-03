search
Trânsito

Economia e Detran unificam pagamento de débitos de veículos em atraso

Contribuintes podem emitir guia única no Portal Expresso com IPVA autuado, licenciamento e multas; integração também permite pagamento via Pix e cartão de crédito


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 03/10/2025 - 15:24

Foto: Secretaria da Economia - Governo de Goiás

A Secretaria da Economia integrou o sistema interno de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) autuado ao Detran Goiás, permitindo a quitação unificada de débitos atrasados. Com a atualização, a partir desta sexta-feira (3/10), o contribuinte pode pagar o IPVA autuado diretamente no portal de serviços do Governo de Goiás, o Expresso, junto com demais pendências do veículo, como licenciamento e multas.

O IPVA é autuado quando não foi pago dentro do prazo estabelecido no calendário de vencimento e foi lavrado um processo, constituindo o crédito tributário. Antes, o dono de veículo com imposto autuado precisava emitir o Documento de Arrecadação da Receita Estadual (DARE) no site da Economia e outro boleto no sistema do Detran para débitos como licenciamento e multa.

 

Guia única

Agora, basta emitir a guia no link https://www.go.gov.br/servicos/servico/consultar-veiculo–ipva-multas-e-crlv. Ao clicar no botão “Pagar”, o sistema do Detran consulta automaticamente a base da Secretaria da Economia, recupera o valor atualizado do IPVA e, em seguida, emite a guia — boleto ou Documento Único de Arrecadação — incluindo todos os débitos do período.

Com isso, o pagamento passa a ser feito em uma única guia que reúne todos os débitos do veículo, evitando que o contribuinte tenha que gerar uma guia específica para o IPVA autuado. Na Secretaria da Economia, a integração envolveu a Superintendência de Informações Fiscais e a Superintendência de Tecnologia da Informação.

 

Mais opções

A integração dos sistemas no Portal Expresso também traz mais alternativas de pagamento do IPVA autuado, incluindo Pix e cartão de crédito. “A integração dos sistemas é uma mudança que facilita muito para o contribuinte, pois agora o proprietário pode quitar todos os débitos do veículo de uma vez. Outro ganho é essa possibilidade de utilizar Pix e cartão de crédito para quitar o IPVA autuado”, explicou o superintendente de Informações Fiscais da Secretaria da Economia, Deibe Paiva Lima.

Pesquisa