Ecovias do Araguaia realiza simulação de acidente na BR-153

A Ecovias do Araguaia, concessionária do Grupo EcoRodovias, realiza, na próxima quinta-feira (18), a simulação de um acidente na BR-153, em Anápolis. O evento tem como objetivo testar e avaliar as capacidades de atendimento das equipes em situações de emergência na rodovia.

A ação vai simular um acidente envolvendo múltiplas vítimas e derramamento de produto perigoso na rodovia. Além de equipes da concessionária, participarão do evento o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Corpo de Bombeiros de Anápolis, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Ambipar e a Transportadora Masut.

SERVIÇO

Evento Simulado

Quando: 18/04/2024

Local: km 437 da BR-153, próximo às obras do viaduto do Recanto do Sol

Horário: 9 horas