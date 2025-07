O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), divulgou nesta sexta-feira (18/07) o edital para seleção de artistas e grupos musicais que irão se apresentar na 24ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis. O festival acontece de 9 a 14 de setembro de 2025.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 21 de julho e 5 de agosto, exclusivamente pela plataforma Plateia Editais: web.ufg.br/plateia-editais. A edição deste ano tem como tema “Ecoando as vozes do Cerrado”.

Serão selecionadas 56 atrações musicais em três categorias:

Artistas locais (residentes em Pirenópolis)

Artistas do interior de Goiás (exceto Goiânia)

Artistas regionais (de qualquer município goiano)

As apresentações acontecerão em locais emblemáticos da cidade, como o Coreto, a Praça da Matriz, o Teatro e o Cavalhódromo, com cachês que variam entre R$ 7 mil e R$ 20 mil, conforme a categoria e o palco.

A curadoria será feita em duas etapas: habilitação documental e avaliação artística, baseada em critérios como qualidade técnica, originalidade, relevância cultural e viabilidade de execução.

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, destaca a importância do festival para o cenário musical goiano:

“A cada edição, o Canto da Primavera valoriza as produções autorais e promove o intercâmbio entre diferentes estéticas e territórios artísticos.”

Sobre o Festival

O Canto da Primavera é uma iniciativa de fomento à música brasileira, reunindo artistas de todo o país em apresentações gratuitas e oficinas formativas. O evento é realizado pelo Governo de Goiás, com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação RTVE, e apoio de parceiros como a Prefeitura de Pirenópolis, a Secretaria da Retomada, a UEG, o Goiás Social e o Sesc Goiás.

Serviço

📅 Inscrições: de 21/07 a 05/08/2025

🖥️ Plataforma: web.ufg.br/plateia-editais

📌 Edital e informações: cantodaprimavera.cultura.go.gov.br