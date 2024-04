Edital de concurso para Médico Legista e Odontolegista

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Administração (Sead), publica nesta terça-feira (16/4), edital do concurso público com 88 vagas para atuação na Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) de Goiás. São 84 oportunidades para Médico Legista e 4 para Odontolegista.

O concurso será promovido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e as inscrições vão de 17 de maio a 17 de junho de 2024. Para participar do processo, os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 180,00. A remuneração inicial para ambos os cargos é de R$ 12.794,15.

As provas serão divididas em seis etapas: Prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica, exame psicotécnico, avaliações de títulos. Para os candidatos com deficiência há a avaliação multiprofissional.

As provas ocorrerão em Goiânia, no dia 28 de julho de 2024 para Odontolegista, e 4 de agosto para Médico Legista. Para mais informações, os interessados devem consultar o Edital completo e anexos nos sites do Iades (www.iades.com.br) e da Sead (www.goias.gov.br/administracao) na seção de concursos e seleções.