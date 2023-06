Educação amplia práticas esportivas com nova modalidade na rede municipal

O esporte desempenha um papel fundamental no desenvolvimento escolar e social, além de despertar o protagonismo dos estudantes. Visando fortalecer o vínculo entre as unidades de ensino e as comunidades escolares por meio das competições esportivas, a Secretaria Municipal de Educação tem investido cada vez mais na ampliação dos Jogos Esportivos da Rede Estudantil de Anápolis (Jerea).

Para o professor Marcos Bonfim, coordenador do Programa Escola Viva, o frisbee é uma modalidade esportiva com grande potencial educativo e uma ferramenta a ser utilizada para ensino da competitividade saudável. “Nós trouxemos essa modalidade para dentro do Jerea porque traz os princípios do diálogo, do respeito, equidade, da ética e honestidade”, ressalta.

O Projeto Esporte Escola existe desde o ano 2000 e leva para dentro das unidades de ensino modalidades como atletismo, futsal, queimada, vôlei, xadrez e ginástica artística. O Jerea foi criado ano de 2019 e movimenta estudantes no contraturno escolar em intercâmbio com outras unidades de ensino na disputa por medalhas e troféus nas competições esportivas.

Os jogos estudantis são realizados pela Secretaria Municipal de Educação com o propósito de integrar as ações do Projeto Esporte Escola, impulsionando a prática esportiva na rede municipal. Por meio dela é possível contribuir com a saúde, socialização e formação integral dos estudantes.

Participaram do Festival de Frisbee as Escolas Municipais Jahir Ribeiro Guimarães, Raimunda de Oliveira Passos, Realino José de Oliveira e Rodolf Mikel Ghannan.