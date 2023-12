EFG Basileu França apresenta os renomados musicais Chicago e Mary Poppins

A Escola do Futuro em Artes Basileu França apresenta os aclamados musicais “Mary Poppins” e “Chicago”, de hoje a domingo, no Teatro Escola Basileu França. Os espetáculos foram produzidos pela equipe de Formação de Iniciação Continuada em dança da escola. Os ingressos custam R$ 20 e devem ser adquiridos na bilheteria do teatro, localizado no Setor Universitário, em Goiânia.

A apresentação de “Chicago – O Musical” ocorre nesta quinta-feira, 7, e na sexta-feira, 8, às 20h. Já “Mary Poppins” será apresentado no sábado, 9, e no domingo, 10, às 16h e às 20h, respectivamente.

Cada espetáculo terá duas composições em seu corpo de bailarinos e bailarinas, permitindo que todos os alunos experimentem o palco como artistas, refletindo o conhecimento adquirido nos cursos de dança da escola.

No elenco de “Chicago – O Musical”, brilham alunos do infanto-juvenil, explorando o jazz neoclássico, contemporâneo e danças urbanas. A produção destaca-se pela qualidade técnica e pelo comprometimento na cenografia, sonoplastia, figurino e iluminação, com profissionais que desempenham suas funções com excelência.

Já “Mary Poppins” oferece uma recriação envolvente desse espetáculo renomado, unindo alunos-bailarinos a um universo lúdico. A integração de atores e bailarinos cria uma atmosfera fascinante, fundamentando o processo técnico e criativo da dança na EFG Basileu França.

Por mais de uma década, a Escola do Futuro em Artes Basileu França encanta teatros com musicais infantis, emocionando pais, familiares e espectadores. A escola é ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e gerida pela Universidade Federal de Goiás (UFG).