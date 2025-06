O empresário Eike Batista, conhecido por já ter ocupado o posto de 7º homem mais rico do mundo, estará em Goiânia no próximo dia 17 de junho como palestrante da AgroVem Goiânia 2025, uma das maiores feiras de agronegócio do Centro-Oeste brasileiro. Ele falará no auditório principal do evento, às 11h30, com a palestra intitulada “Projetos que já foram feitos e os novos que estão por vir”. A entrada é gratuita.

Antes da participação de Eike batista, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás realiza, excepcionalmente fora de sua sede, uma Sessão Solene, às 9h, no mesmo auditório, em homenagem aos fomentadores e empresários do agro no estado. A solenidade e a palestra integram a programação oficial da AgroVem, realizada entre os dias 16 e 20 de junho, na Rodovia GO-020, km 07, no trecho entre Goiânia e Bela Vista.

Com o objetivo de compartilhar sua experiência empresarial e os rumos que pretende seguir, Eike promete trazer reflexões sobre inovação, investimentos e o papel do Brasil no cenário econômico global — especialmente no setor de energia e infraestrutura. A presença do empresário marca um momento importante da feira, que busca aproximar grandes nomes do empreendedorismo das realidades e oportunidades do agronegócio goiano.

Quem é Eike Batista?

Eike Fuhrken Batista é um empresário brasileiro nascido em Governador Valadares (MG), fundador do grupo EBX, conglomerado que já atuou nos setores de mineração, petróleo, energia e logística. Durante a década de 2000, Eike despontou como símbolo do novo capitalismo nacional, prometendo colocar o Brasil entre os líderes globais da economia. Em 2012, sua fortuna foi estimada pela revista Forbes em mais de US$ 30 bilhões, colocando-o entre os dez homens mais ricos do mundo.

Contudo, sua trajetória teve uma guinada brusca. Em meio ao colapso de suas empresas, denúncias de corrupção e delações da Operação Lava Jato, Eike foi preso em 2017 por crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Chegou a ser condenado pela Justiça Federal e passou por regime fechado, mas atualmente responde a processos em liberdade.

Apesar da queda vertiginosa, Eike Batista voltou aos holofotes com uma nova postura e discurso de reconstrução pessoal e profissional. Sua presença na AgroVem 2025 é cercada de expectativa e curiosidade, numa tentativa de ressignificar sua imagem e contribuir com o debate sobre inovação e empreendedorismo no Brasil.