Einstein abre processo seletivo para vagas afirmativas em Goiás

O Einstein Hospital Israelita está com 33 vagas abertas para pessoas com deficiência a serem alocadas em Goiás – Einstein Goiânia, Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) e Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). São oportunidades em diversas áreas e nível de carreira, como enfermagem, atendimento, setores administrativos, tecnologia da informação e assistência à saúde. Para concorrer a estas vagas, é necessário apresentar laudo médico durante o processo seletivo.

Além de remuneração compatível e plano de carreira estruturado, o Einstein oferece uma ampla gama de benefícios, incluindo assistência à saúde, alimentação, vale-transporte, auxílio-creche e outros voltados ao bem-estar e à qualidade de vida dos colaboradores.

Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão

O Einstein tem se destacado na promoção da diversidade, equidade e inclusão, não apenas entre seus colaboradores, mas também no mercado de trabalho em geral, por meio do incentivo a cursos e iniciativas que ampliam as oportunidades para grupos vulnerabilizados. Desde 2019, a organização mantém um Programa com ações estruturadas em cinco frentes: equidade de gênero, gerações, etnias, pessoas com deficiência e LGBTI+. O programa reforça o compromisso da organização com a valorização da diversidade e com a inclusão de todos os talentos, buscando profissionais alinhados ao seu propósito.

Para saber mais sobre as oportunidades, os interessados devem acessar este link: https://www.einstein.br/carreiras

Sobre o Einstein Goiânia

A unidade de Goiânia foi inaugurada em 2021 e é o primeiro hospital Einstein fora de São Paulo. Com 18 mil metros quadrados de área total, pronto atendimento 24 horas, 35 leitos operacionais, terapia intensiva e serviço de transplante de medula óssea, também conta com a primeira plataforma de cirurgia robótica do estado, com início em 2022, onde já atingiu a marca de 1500 procedimentos realizados até o momento. Em 2024, inaugurou o serviço de pediatria, que oferece uma jornada completa de atendimento para casos de alta e baixa complexidade em crianças e jovens. Além da assistência, a unidade possui um centro de ensino, inaugurado em 2023, com mais de 30 cursos de pós-graduação nas áreas de saúde e administração hospitalar, além de diversos cursos de curta duração. No mesmo ano, lançou também um centro de inovação, cujo objetivo é desenvolver tecnologias que possam beneficiar o setor de saúde na região.

Sobre o HMAP

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) foi inaugurado em dezembro de 2018 e é o maior hospital do Estado feito por uma prefeitura. Administrado pelo Einstein desde junho de 2022, foi construído numa área superior a 17 mil metros quadrados, onde atua com mais de 1.100 colaboradores para o atendimento de casos de alta complexidade, incluindo hemodinâmica e cirurgia bariátrica, além de várias especialidades cirúrgicas e diagnósticas. A estrutura contempla 10 salas de cirurgia e 235 leitos operacionais, sendo 10 de UTI pediátrica, 39 de UTI adulto, 31 de enfermaria pediátrica, e 155 leitos de clínica médica/cirúrgica.

Trata-se da primeira operação de hospital público feita pelo Einstein fora da cidade de São Paulo. Nos primeiros seis meses de gestão, as filas de UTI da unidade foram reduzidas consideravelmente e a capacidade de atendimento dos leitos, dobrada. Já as longas filas de espera para cirurgias eletivas foram diminuídas em menos de um ano, feito alcançado graças a iniciativas como mutirões cirúrgicos, que priorizaram demandas urgentes. Nos primeiros seis meses de gestão Einstein, o tempo de permanência dos pacientes no hospital também foi reduzido de 9,5 para 5 dias. Em relação à mortalidade, em junho de 2022 a taxa era de 15,33% e, seis meses depois, de 3,6%.

Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, o HMAP realizou 90% de todos os procedimentos eletivos pelo SUS em Aparecida de Goiânia, levando a cidade ao título de município que mais realiza cirurgias não urgentes pelo SUS. Em 2025, prestes a completar três anos sob gestão Einstein, o hospital obteve a acreditação ONA nível 1, da Organização Nacional de Acreditação – um reconhecimento pela segurança e qualidade da assistência na unidade. No mesmo ano, a UTI do HMAP recebeu o Selo Top Performer 2025, concedido a hospitais que demonstram excelência no cuidado de pacientes em estado crítico.

Sobre o Hugo

O Hospital de Urgências de Goiás – Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) foi inaugurado em 1991 e é o segundo maior hospital de urgência e emergência de Goiás. Além da assistência, também é um hospital de ensino, pesquisa e extensão universitária. Em sua trajetória, se destaca por programas como o de microcirurgia, que realiza procedimentos como reconstituição de órgãos, reparação cirúrgica e reconstrução de membros inferiores, superiores da face e reimplantes. Foi considerado referência no atendimento de acidente vascular cerebral (AVC) com o projeto Angels, implantado em 2022, e reconhecido internacionalmente no socorro a vítimas de AVC isquêmico. O protocolo reduziu em mais de 86% as sequelas de pacientes e em quase 90% o índice de óbitos de vítimas de AVC. O HUGO possui 387 leitos para internação e um centro cirúrgico com 10 salas. Sob a gestão do Einstein, o hospital continuará realizando atendimento de serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados para pacientes do SUS.