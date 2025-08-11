search
Emprego

Einstein abre processo seletivo para vagas afirmativas em Goiás

Focadas exclusivamente em pessoas com deficiência, oportunidades estão disponíveis na unidade privada de Goiânia, no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) e Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz – HUGO, ambos geridos pela organização


11/08/2025

Einstein abre processo seletivo para vagas afirmativas em Goiás (Foto: Divulgação)

O Einstein Hospital Israelita está com 33 vagas abertas para pessoas com deficiência a serem alocadas em Goiás – Einstein Goiânia, Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) e Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). São oportunidades em diversas áreas e nível de carreira, como enfermagem, atendimento, setores administrativos, tecnologia da informação e assistência à saúde. Para concorrer a estas vagas, é necessário apresentar laudo médico durante o processo seletivo.

Além de remuneração compatível e plano de carreira estruturado, o Einstein oferece uma ampla gama de benefícios, incluindo assistência à saúde, alimentação, vale-transporte, auxílio-creche e outros voltados ao bem-estar e à qualidade de vida dos colaboradores.

Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão
O Einstein tem se destacado na promoção da diversidade, equidade e inclusão, não apenas entre seus colaboradores, mas também no mercado de trabalho em geral, por meio do incentivo a cursos e iniciativas que ampliam as oportunidades para grupos vulnerabilizados. Desde 2019, a organização mantém um Programa com ações estruturadas em cinco frentes: equidade de gênero, gerações, etnias, pessoas com deficiência e LGBTI+. O programa reforça o compromisso da organização com a valorização da diversidade e com a inclusão de todos os talentos, buscando profissionais alinhados ao seu propósito.

Para saber mais sobre as oportunidades, os interessados devem acessar este link: https://www.einstein.br/carreiras

Sobre o Einstein Goiânia
A unidade de Goiânia foi inaugurada em 2021 e é o primeiro hospital Einstein fora de São Paulo. Com 18 mil metros quadrados de área total, pronto atendimento 24 horas, 35 leitos operacionais, terapia intensiva e serviço de transplante de medula óssea, também conta com a primeira plataforma de cirurgia robótica do estado, com início em 2022, onde já atingiu a marca de 1500 procedimentos realizados até o momento. Em 2024, inaugurou o serviço de pediatria, que oferece uma jornada completa de atendimento para casos de alta e baixa complexidade em crianças e jovens. Além da assistência, a unidade possui um centro de ensino, inaugurado em 2023, com mais de 30 cursos de pós-graduação nas áreas de saúde e administração hospitalar, além de diversos cursos de curta duração. No mesmo ano, lançou também um centro de inovação, cujo objetivo é desenvolver tecnologias que possam beneficiar o setor de saúde na região.

Sobre o HMAP
O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) foi inaugurado em dezembro de 2018 e é o maior hospital do Estado feito por uma prefeitura. Administrado pelo Einstein desde junho de 2022, foi construído numa área superior a 17 mil metros quadrados, onde atua com mais de 1.100 colaboradores para o atendimento de casos de alta complexidade, incluindo hemodinâmica e cirurgia bariátrica, além de várias especialidades cirúrgicas e diagnósticas. A estrutura contempla 10 salas de cirurgia e 235 leitos operacionais, sendo 10 de UTI pediátrica, 39 de UTI adulto, 31 de enfermaria pediátrica, e 155 leitos de clínica médica/cirúrgica.

Trata-se da primeira operação de hospital público feita pelo Einstein fora da cidade de São Paulo. Nos primeiros seis meses de gestão, as filas de UTI da unidade foram reduzidas consideravelmente e a capacidade de atendimento dos leitos, dobrada. Já as longas filas de espera para cirurgias eletivas foram diminuídas em menos de um ano, feito alcançado graças a iniciativas como mutirões cirúrgicos, que priorizaram demandas urgentes. Nos primeiros seis meses de gestão Einstein, o tempo de permanência dos pacientes no hospital também foi reduzido de 9,5 para 5 dias. Em relação à mortalidade, em junho de 2022 a taxa era de 15,33% e, seis meses depois, de 3,6%.

Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, o HMAP realizou 90% de todos os procedimentos eletivos pelo SUS em Aparecida de Goiânia, levando a cidade ao título de município que mais realiza cirurgias não urgentes pelo SUS. Em 2025, prestes a completar três anos sob gestão Einstein, o hospital obteve a acreditação ONA nível 1, da Organização Nacional de Acreditação – um reconhecimento pela segurança e qualidade da assistência na unidade. No mesmo ano, a UTI do HMAP recebeu o Selo Top Performer 2025, concedido a hospitais que demonstram excelência no cuidado de pacientes em estado crítico.

Sobre o Hugo
O Hospital de Urgências de Goiás – Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) foi inaugurado em 1991 e é o segundo maior hospital de urgência e emergência de Goiás. Além da assistência, também é um hospital de ensino, pesquisa e extensão universitária. Em sua trajetória, se destaca por programas como o de microcirurgia, que realiza procedimentos como reconstituição de órgãos, reparação cirúrgica e reconstrução de membros inferiores, superiores da face e reimplantes. Foi considerado referência no atendimento de acidente vascular cerebral (AVC) com o projeto Angels, implantado em 2022, e reconhecido internacionalmente no socorro a vítimas de AVC isquêmico. O protocolo reduziu em mais de 86% as sequelas de pacientes e em quase 90% o índice de óbitos de vítimas de AVC. O HUGO possui 387 leitos para internação e um centro cirúrgico com 10 salas. Sob a gestão do Einstein, o hospital continuará realizando atendimento de serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados para pacientes do SUS.

 

