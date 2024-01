“Elis, A Musical” acontece neste fim de semana no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia

Neste sábado e domingo, dias 27 e 28 de janeiro, acontece no Teatro Rio Vermelho o espetáculo “Elis, A Musical”. Com direção de Dennis Carvalho e atuação de Laila Garin, o espetáculo vem para celebrar 10 anos de sucesso e chega à capital goianiense em três sessões. Os ingressos já estão à venda pelo link https://bit.ly/3R8EYPd.

“Elis, A Musical” repassa a vida e a obra de Elis Regina através de cenas que recriam momentos e canções que se tornaram marcantes em sua voz. Ao longo de mais de 50 números, o público poderá se reencontrar com clássicos como ‘Fascinação’, ‘O Bêbado e o Equilibrista’, ‘Alô, Alô, Marciano’, ‘Como Nossos Pais’, ‘Madalena’, entre muitos outros.

Desde a estreia, em 2013, o espetáculo realizou 360 apresentações, com 325 mil espectadores em diversas cidades brasileiras e esteve em todos os principais prêmios da cena teatral. Para celebrar este marco, a produtora Aventura planejou uma temporada especial em que festeja uma década de sucesso, em uma versão atualizada do musical, com novidades no elenco, nos figurinos e na cenografia.

Assinado por Nelson Motta e Patrícia Andrade, o texto reconta episódios da curta e turbulenta vida de Elis, como o início da carreira, o tumultuado relacionamento com Ronaldo Bôscoli (Flavio Tolezani), a gravação do mítico disco com Tom Jobim (Santiago Villalba), o casamento com César Camargo Mariano (Claudio Lins) e a maternidade, tendo toda a história do Brasil dos anos 50, 60 e 70 como pano de fundo. A atriz Lílian Menezes alterna o papel de Elis Regina com Laila, assim como já acontecia na temporada 2013.

Entre os muitos troféus que ‘Elis, A Musical’ recebeu, estão os prêmios Shell (Atriz), Cesgranrio (Direção Musical e Atriz), APTR (Produção), APCA (Atriz), Bibi Ferreira (Coreografia, Cenografia e Atriz), Reverência (Atriz), Cenym (Figurino) e Quem (Atriz).

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Grupo Bradesco Seguros, o espetáculo é patrocinado pela Riachuelo, Livelo e Alelo, com apoio da Eurofarma.