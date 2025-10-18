search
Em 23 edições, Deputados Aqui gastou mais de R$ 1 milhão 

Relançado em 2025, programa tem custo médio de R$ 40 mil com estrutura e logística e serve de palco para os parlamentares 


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 18/10/2025 - 13:03

Deputados Aqui
Edição do programa Deputados Aqui em Itapuranga: logística robusta. (Foto: Gustavo de Jesus/Alego)

A aproximação do parlamento e a população, objetivo do programa Deputados Aqui, tem um custo elevado para os cofres públicos, cerca de R$ 40 mil por edição. A ação itinerante da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), antes denominada Alego Ativa, foi rebatizada com o novo nome ainda este ano pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto (União Brasil) e, ao todo, já foram realizadas 23 edições do programa 

Com o objetivo de promover cidadania, interação e prestação de contas dos parlamentares junto à sociedade, o projeto já superou a marca de 90 mil atendimentos diretos em suas primeiras dez edições de 2025, tendo mobilizado um investimento significativo, totalizando mais de R$ 1 milhão em estrutura e logística.

A reportagem da Tribuna do Planalto analisou as notas de empenho para aquisição dos itens padrões de locação solicitados e os dados apontam que grande parte do custo não está nos serviços prestados, mas no elevado valor da logística. 

O valor de R$40 mil destina-se, em grande parte, à montagem de uma estrutura que transforma a praça pública dos municípios visitados pelo programa em um palco para os parlamentares. O orçamento inclui a locação de uma unidade de palco e de sistema de som robusto. 

Serviços

O programa oferta consultas médicas, odontológicas e oftalmológicas, exames de imagem, auriculoterapia, emissão de documentos, orientações jurídicas gratuitas, castração de animais com o Castramóvel, distribuição de mudas nativas, cursos profissionalizantes e atividades culturais e recreativas.

Tais serviços servem ao propósito explícito do programa: “valorizar nossos deputados e deputadas em suas regiões, ampliando a representatividade parlamentar”. Em um cenário pré-eleitoral, esse discurso se traduz em um palco itinerante de luxo, onde cada parlamentar tem a oportunidade de interagir com a população, ouvir reivindicações e, crucialmente, ser fotografado e associado à entrega de benefícios.

População do Vale do Rio dos Bois recebe benefícios neste sábado

As ações sociais da Assembleia Legislativa, no Programa Deputados Aqui, chegaram a Palmeiras de Goiás, na região Sul do Estado, neste sábado, 18. Os atendimentos foram realizados no estacionamento da Igreja Assembleia de Deus Madureira, na Av. Rui Barbosa, a partir das 8 horas. A população teve acesso a vários serviços gratuitos, na área da saúde, como consultas com clínico-geral e dentista, exames de ultrassonografia, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e auriculoterapia. Também haverá castração de cães e gatos machos.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto (UB), destacou que a meta é alcançar 30 cidades até o final do ano, reforçando o compromisso do Parlamento goiano em levar os serviços da Casa de Leis para mais perto do cidadão, especialmente nas regiões mais distantes da capital. “O objetivo do Deputados Aqui é estar cada vez mais próximo da população. Queremos facilitar o acesso aos serviços públicos e mostrar que o Legislativo está presente, ouvindo e atuando diretamente nas comunidades”, afirmou Bruno Peixoto.

O parlamentar também ressaltou o trabalho conjunto que torna o programa possível: “São muitas mãos envolvidas. Servidores da Casa, órgãos parceiros, lideranças locais e os próprios deputados, todos unidos em um grande esforço coletivo para atender quem mais precisa”.

PEC para permitir que deputados assumam cargos em prefeituras recebe primeiro aval

Foi aprovada em primeiro turno, com 27 votos favoráveis, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), apresentada pelo deputado Karlos Cabral (PSB), que tem por objetivo promover adequações ao inciso I do artigo 15 da Carta Constitucional goiana.

Em justificativa, Cabral argumentou que a proposta tem por finalidade permitir que deputados estaduais possam se licenciar para assumir cargos em secretarias municipais em cidades com população superior a 50 mil habitantes, secretarias-executivas de ministérios, secretaria nacional ou superintendência regional de órgão ou entidade pertencente à administração pública federal.

Pesquisa