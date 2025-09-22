Em Aparecida, empresas ofertam mais de 2,5 mil vagas de emprego nesta semana

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, disponibiliza nesta semana 2.527 vagas de emprego no município, ofertadas por empresas locais que utilizam o Sistema Municipal de Emprego (Sime) como canal oficial para divulgar suas oportunidades e encontrar profissionais qualificados.

As vagas estão cadastradas e atualizadas diariamente na página da Secretaria no portal da Prefeitura: trabalho.aparecida.go.gov.br . Os interessados também podem tirar dúvidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Vagas em destaque

• 510 Operador de telemarketing

• 315 Repositor de mercadorias

• 240 Auxiliar de logistica

• 225 Auxiliar de produção

• 80 Ajudante Geral

• 73 Ajudante de motorista

• 70 Auxiliar de serviços Gerais

Outras oportunidades

• 57 Operador de empilhadeira

• 55 Representante comercial

• 50 Auxiliar de Reposição logistica

• 50 Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais)

• 50 Motorista

• 50 Supervisor de logística

• 44 Ajudante de carga e descarga

• 43 Servente de obras

• 37 Motorista de caminhão

• 31 Operador de Máquina

• 30 Coletor de lixo domiciliar

Onde se candidatar

Para tornar o acesso às vagas ainda mais fácil, a Prefeitura lançou um serviço digital e gratuito. O trabalhador pode fazer o cadastro online diretamente pelo site: https://webio.aparecida.go.gov.br/

Ao preencher os dados pessoais e criar um perfil, o candidato tem acesso automático às vagas disponíveis no SIME e pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa. O sistema ainda permite filtrar as vagas de acordo com o perfil profissional do candidato e enviar o currículo diretamente para a empresa contratante.

Com essa inovação, o trabalhador não precisa mais ir presencialmente às unidades de atendimento para se candidatar. Tudo pode ser feito pelo celular ou computador, com agilidade, segurança e comodidade.

O trabalhador pode ainda procurar uma das Unidades do SAC abaixo (sem agendamento):

•Centro

•Cidade Administrativa

•Parque Flamboyant

•Vila Brasília

•Veiga Jardim

•Cidade Livre

•Polo Empresarial

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):

•Garavelo

•Buriti Shopping

•Araguaia Shopping

Horários: segunda a sexta, das 8h às 17h / sábado (Buriti Shopping): das 8h às 13h.

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.