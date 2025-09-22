Em Aparecida, empresas ofertam mais de 2,5 mil vagas de emprego nesta semana

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, disponibiliza nesta semana 2.527 vagas de emprego no município, ofertadas por empresas locais que utilizam o Sistema Municipal de Emprego (Sime) como canal oficial para divulgar suas oportunidades e encontrar profissionais qualificados.
As vagas estão cadastradas e atualizadas diariamente na página da Secretaria no portal da Prefeitura: trabalho.aparecida.go.gov.br. Os interessados também podem tirar dúvidas pelo telefone (62) 99194-3491.
Vagas em destaque
• 510 Operador de telemarketing
• 315 Repositor de mercadorias
• 240 Auxiliar de logistica
• 225 Auxiliar de produção
• 80 Ajudante Geral
• 73 Ajudante de motorista
• 70 Auxiliar de serviços Gerais
Outras oportunidades
• 57 Operador de empilhadeira
• 55 Representante comercial
• 50 Auxiliar de Reposição logistica
• 50 Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais)
• 50 Motorista
• 50 Supervisor de logística
• 44 Ajudante de carga e descarga
• 43 Servente de obras
• 37 Motorista de caminhão
• 31 Operador de Máquina
• 30 Coletor de lixo domiciliar
Onde se candidatar
Para tornar o acesso às vagas ainda mais fácil, a Prefeitura lançou um serviço digital e gratuito. O trabalhador pode fazer o cadastro online diretamente pelo site: https://webio.aparecida.go.gov.br/.
Ao preencher os dados pessoais e criar um perfil, o candidato tem acesso automático às vagas disponíveis no SIME e pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa. O sistema ainda permite filtrar as vagas de acordo com o perfil profissional do candidato e enviar o currículo diretamente para a empresa contratante.
Com essa inovação, o trabalhador não precisa mais ir presencialmente às unidades de atendimento para se candidatar. Tudo pode ser feito pelo celular ou computador, com agilidade, segurança e comodidade.
O trabalhador pode ainda procurar uma das Unidades do SAC abaixo (sem agendamento):
•Centro
•Cidade Administrativa
•Parque Flamboyant
•Vila Brasília
•Veiga Jardim
•Cidade Livre
•Polo Empresarial
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.
Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):
•Garavelo
•Buriti Shopping
•Araguaia Shopping
Horários: segunda a sexta, das 8h às 17h / sábado (Buriti Shopping): das 8h às 13h.
Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.