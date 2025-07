Em crise, Atlético volta a campo em Ponta Grossa. Vila recebe o CRB

O Atlético Goianiense vive uma das piores crises dos últimos tempos. Passando por uma grande reformulação no elenco em pleno campeonato brasileiro da série B, o Dragão já perdeu os atacantes Marcelinho, Caio Dantas e Alejo Cruz, e a tendência é que o lateral Guilherme Romão, o meio campista Francisco Barrios e os atacantes Sandro Lima e Talisson também sejam desligados do elenco atleticano.

O Atlético fará a estréia do técnico Rafael Lacerda, ex-Vila Nova, na noite de hoje em Ponta Grossa contra o Operário, time que ocupa a 15ª colocação com 19 pontos, mas é sempre um adversário difícil jogando em seu estádio. Com tantos jogadores deixando o Clube rubronegro, Rafael Lacerda está encontrando muitas dificuldades para definir o time para o jogo desta noite em Ponta Grossa. Além dos desfalques já definidos, o zagueiro Heron e o meio campista Robert sentiram lesões e também foram cortados da partida.

Vila recebe o CRB de olho no G4

O Vila Nova vive um momento curioso na Série B. Não perde há quatro jogos, mas também não vence há duas partidas. Precisa voltar a somar três pontos para se aproximar novamente do G4, talvez até ingressar no grupo dos quatro melhores da competição. O Colorado está na oitava colocação com 24 pontos, mas o quarto colocado tem 26 pontos, dois apenas de diferença. Para continuar sonhando com o G4, precisa vencer o CRB hoje no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

O técnico Luisinho Lopes tem bons motivos para estar confiante.Terá a volta do zagueiro Walison Maia, que cumpriu suspensão automática. Por outro lado, o técnico vilanovense não poderá contar com o meia Jean Mota, além dos atacantes Vinícius Paiva e André Luis, que continuam no Departamento Médico. Pelos lados do CRB, o técnico Eduardo Barroca não terá o zagueiro Fábio Alemão, expulso no último jogo e o lateral direito Weverton, lesionado. No histórico entre as duas equipes, o Vila Nova tem a vantagem de 13 vitórias, contra 9 do CRB e 6 empates.

Goiás pode chegar a 40 pontos

Uma pontuação histórica no primeiro turno, esse o atual objetivo do Goiás para as duas partidas que restam neste primeiro turno. Com 36 pontos, o time esmeraldino joga amanhã em Novo Horizonte, interior de São Paulo e encerra a primeira parte da Série B jogando em casa contra o Clube do Remo. São jogos difíceis, principalmente contra o Novorizontino fora de casa, mas considerando o momento vivido pelo Goiás, uma vitória é um resultado que pode acontecer normalmente.

O ambiente na Serrinha é de perfeita harmonia. Mudou da “água para o vinho”, em relação ao início da temporada, quando o time era comandado por Jair Ventura. Clima tenso, derrotas no campeonato goiano e na Copa Verde, até a chegada de Wagner Mancini, que aos poucos foi harmonizando o ambiente no Goiás. Os resultados ajudam, mas é muito importante a relação que mantém com todos os Departamentos do Goiás. “É um clima de muita paz na Serrinha e isso não podemos perder”, disse Vagner Mancini.

Anápolis se recupera na série C

Com mais uma importante vitória na competição, o Anápolis deixou a última colocação e pode deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada. O tricolor anapolino derrotou o Guarani por 2 a 0, chegou à 17ª colocação com 13 pontos ganhos. Com mais uma vitória, o Anápolis vai se recuperando na competição, depois de passar as dez primeiras rodadas sem nenhuma vitória. A reação do tricolor da Manchester aconteceu com a chegada do técnico Gabardo Junior, que no campeonato goiano dirigiu a Abecat de Ouvidor.

MOSAICO

>>> Com tantos desfalques no elenco, o técnico Rafael Lacerda poderá contar com o atacante prata da casa Daniel Lima, que retornou de empréstimo junto ao CRB. O zagueiro Matheus Felipe também pode jogar.

>>> O Guarani de Campinas reclamou bastante da arbitragem no jogo contra o Anápolis no Jonas Duarte. O técnico bugrino Marcelo Fernandes foi expulso por se exaltar nas reclamações.

>>> A Anapolina está muito próxima de retornar à elite do futebol goiano. Venceu o Trindade no último domingo por 2 a 0 e assumiu a liderança da competição com 24 pontos. Se vencer o próximo jogo contra o Tupy, em Jussara, a rubra estará garantida na primeira divisão em 2026.

>>> O CRB, que enfrenta o Vila Nova esta noite no OBA, tem simplesmente 11 jogadores que já atuaram no futebol goiano. Já defenderam o Goiás Weverton, Giovani, Higor Mertitão, Douglas Baggio, Dadá Belmonte e Breno Herculano.

>>> Atuaram no Atlético Matheus Ribeiro, Hayner, Daniel e Willian Potker. No Vila Nova, o volante Fernando Henrique. Sem falar no técnico Eduardo Barroca, que já passou pelo Atlético em duas oportunidades.

>>> Rafael Lacerda, técnico do Atlético, afirmou que dirigir o time campineiro é o maior desafio de sua carreira. Principalmente num momento da maior instabilidade técnica e administrativa do Dragão nos últimos anos.

>>> O atacante Pedrinho recebeu terceiro cartão amarelo na vitória contra o Cuiabá e fica fora do próximo jogo contra o Novorizontino. Dois jogadores podem ocupar a vaga: Wellington Rato e Jajá, que foi o melhor jogador em campo contra o Dourado de Mato Grosso.