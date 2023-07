Em duas semanas, Desenrola Brasil renegocia R$ 2,5 bilhões em dívidas

O programa Desenrola Brasil renegociou, em duas semanas, R$ 2,5 bilhões em mais de 400 mil contratos de dívidas. Além disso, 3,5 milhões de brasileiros que deviam até R$ 100 aos bancos deixaram de ter os nomes negativados.

Os números foram divulgados nesta segunda-feira (31) pela Federação Brasileira dos Bancos e se referem à chamada Faixa 2 do Desenrola, voltada a resolver as dívidas de pessoas físicas negativadas até o fim de 2022 com renda de até R$ 20 mil.

O programa “Desenrola Brasil’ é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. A ideia central é tirar pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população.