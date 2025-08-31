A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, participou neste sábado (30/08) de uma das maiores celebrações religiosas voltadas ao público feminino no estado: o Pink Tea “Forte e Corajosa”, realizado na Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. O encontro reuniu aproximadamente 3 mil mulheres e reforçou a importância do diálogo entre governo e instituições religiosas no cuidado com as famílias goianas.

Durante sua fala, Gracinha destacou a relevância do trabalho desenvolvido pelas igrejas evangélicas na promoção de amparo social. Para ela, a atuação das instituições vai além do campo espiritual, refletindo diretamente no fortalecimento da comunidade. “Vocês são parceiros fundamentais do Estado, porque levam não apenas serviços, mas também a paz que as famílias precisam. Inspiram e ajudam a transformar vidas, especialmente das pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

Ao apresentar as iniciativas do programa Goiás Social, a primeira-dama ressaltou que a gestão tem buscado oferecer apoio concreto às famílias mais necessitadas. “Nosso compromisso é com ações reais, que cheguem até quem mais precisa. Não é discurso ou papel, mas trabalho efetivo em prol da população”, declarou. Ela também classificou a tarde como um momento de fortalecimento da fé e de união entre mulheres.

A celebração contou com momentos de adoração e mensagens de encorajamento. O pastor David Augusto Sousa enalteceu a presença de Gracinha e ressaltou a relevância da parceria. “É uma honra receber a mulher de maior autoridade do Estado, alguém que tem se mostrado sensível às causas sociais e às necessidades das igrejas”, disse.

Idealizado pela bispa Brenda Sousa, o Pink Tea já se consolidou como tradição da Igreja Fonte da Vida. O evento, com o tema “Forte e Corajosa”, busca fortalecer a autoestima e a espiritualidade feminina, promovendo esperança e comunhão. Ao longo dos anos, a iniciativa tem impactado milhares de mulheres com mensagens de fé e coragem.

