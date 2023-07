Em maio, vendas no varejo caem 1,0%, aponta IBGE

Em maio de 2023, as vendas do varejo brasileiro registraram uma queda de 1% em relação ao mês anterior, interrompendo uma sequência de quatro meses consecutivos de alta. Na comparação com maio de 2022, também foi observada uma diminuição de 1%. No entanto, ao analisar os últimos 12 meses, foi constatado um crescimento de 0,8%. Esses dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, o comércio registrou um aumento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2022. No entanto, esses resultados ficaram abaixo das expectativas do mercado, que previa estabilidade em comparação com abril e um crescimento de 2% nas vendas em relação ao ano anterior.

Segmento

Entre as oito atividades analisadas pela pesquisa, quatro apresentaram resultados negativos em maio. Os setores de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo registraram uma queda de 3,2%, seguidos por tecidos, vestuário e calçados, com uma diminuição de 3,3%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico apresentaram uma queda de 2,3%, enquanto móveis e eletrodomésticos tiveram uma redução de 0,7%. O segmento de hipermercados se destacou negativamente no mês, após apresentar um crescimento de 3,6% em abril.

Campo positivo

Por outro lado, setores como combustíveis e lubrificantes registraram crescimento de 10,8%. No comércio varejista ampliado, veículos e motos tiveram aumento de 1,6%.

Perdão de dívida e renegociação

O programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal, irá beneficiar 1,5 milhão de brasileiros com dívidas de até R$ 100. A partir da próxima segunda-feira, os bancos participantes começarão a limpar o nome desses negativados, proporcionando uma oportunidade de regularização financeira. O programa tem como objetivo promover a inclusão econômica e beneficiar mais de 30 milhões de pessoas nas próximas etapas. Com isso, a CDL Goiânia prevê crescimento de 30% nos atendimentos presenciais para consultas de CPF e 40% nos acessos online no site do SPC Brasil.

Safra atual

A Cooper-Rubi, usina em Rubiataba, aumentou as expectativas de produção de açúcar para a safra que está em andamento. Segundo o Gerente Industrial da empresa, Ricardo Moraes de Castro Andrade, o mix da usina será dedicado em especial à produção de açúcar cristal. Planejamos fazer 70% para açúcar e hoje estamos com média de 75%, já 5% acima do planejado e com expectativa de fechar o ano com 80%”, pontua.

Consumo

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, devido à maior oferta de carnes no mercado interno brasileiro, a disponibilidade per capita do insumo deve alcançar a faixa de 29 quilos por indivíduo, um crescimento de 11,6% em relação ao ano anterior.

Plano Safra

O Sicoob prevê movimentar mais de R$ 52 bilhões na Safra 2023/2024 com produtores rurais, um aumento de cerca de 33% em relação ao ano-safra anterior. A instituição financeira cooperativa possui mais de 7,3 milhões de cooperados, incluindo 430 mil produtores rurais. Ela disponibiliza recursos para estruturar, custear e comercializar a produção agrícola, além de oferecer seguros para proteção do patrimônio dos produtores.

Carteira de crédito

Na última safra, registrou um crescimento de 63% e seu market share subiu de 7,3% para 9,0%. No Plano Safra atual, serão destinados R$ 37 bilhões para custeio, R$ 8 bilhões para investimento e R$ 7 bilhões para industrialização e comercialização. Pequenos produtores receberão R$ 8 bilhões e médios produtores, R$ 10 bilhões. A carteira de crédito agro já atinge R$ 51 bilhões, com um crescimento de 50% no último ano. O objetivo é fornecer soluções financeiras personalizadas para impulsionar o crescimento e sucesso dos produtores, apoiando o setor agropecuário e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país.

Na bomba

O preço da gasolina nos postos brasileiros recuou 0,7% esta semana, devido ao corte nas refinarias da Petrobras, após a retomada da cobrança de impostos federais. Segundo a ANP, o preço médio foi de R$ 5,63 por litro, redução de R$ 0,04 em relação à semana anterior. Apesar disso, o valor continua alto, semelhante ao registrado em agosto de 2022, antes da mudança na política de preços da Petrobras.

…redução

A queda no preço da gasolina antes do aumento dos impostos levou a uma baixa nas ações da Petrobras nas bolsas. Essa foi a segunda redução consecutiva antes do aumento da carga tributária, sendo a primeira em maio, antes do aumento do ICMS.

Fica para 2024

A primeira fase da reforma tributária, que simplifica os impostos sobre o consumo, será regulamentada em 2024. Segundo o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, estão previstos quatro projetos de lei complementar.

Regras do futuro

O primeiro detalhará as regras do futuro Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) dual, o segundo criará e regulamentará o Conselho Federativo, o terceiro tratará do Fundo de Desenvolvimento Regional e o último estabelecerá as regras para os créditos acumulados de ICMS. A abertura da sessão legislativa de 2024, em fevereiro, é a provável data para envio dos projetos ao Congresso Nacional. Appy ressaltou que os governos locais terão autonomia na definição das alíquotas do IBS e que o Conselho Federativo será um órgão técnico. Além disso, o pagamento dos créditos acumulados de ICMS às empresas será garantido por 20 anos.