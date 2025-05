Em Nova York, Caiado discute parcerias com o Google

Uma reunião de negócios no escritório do Google em Nova York, nesta segunda-feira (12/5), deu início à agenda oficial do governador Ronaldo Caiado nos Estados Unidos. O encontro com lideranças da empresa de tecnologia teve como objetivo buscar parcerias nas áreas de inovação e inteligência artificial, visando ao aprimoramento da gestão.

Caiado falou sobre o desejo de tornar o Estado uma referência neste quesito, assim como já ocorre nas áreas de segurança pública, educação e assistência social. “Tentamos ao máximo acompanhar todas as inovações, pois são elas que vão garantir uma perspectiva de futuro para nossa sociedade, principalmente para os mais jovens. A tecnologia se transforma em renda per capita, em IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)”, disse.

Executivo do Google, Rodrigo Fernandes reconheceu os avanços conquistados por Goiás nos últimos anos e frisou que o Estado pode ir “muito além”. “A gente acredita fortemente que a inteligência artificial vai mudar tudo, será a próxima revolução”, completou. O diálogo envolve a utilização, no serviço público, do Google Cloud, uma plataforma de armazenamento de dados, além de softwares de gestão educacional.

Agenda

Caiado está em Nova York para uma série de compromissos com ênfase em inovação e economia. Ainda nesta segunda-feira (12), participa do 4º Encontro Empresarial “Protagonismo do Brasil na Segurança Alimentar e Transição Energética Global”, da Datagro. Às 19h (horário de Brasília), participa do Diálogos Esfera, evento que busca fortalecer o diálogo e impulsionar investimentos entre Brasil e Estados Unidos.

Na manhã de terça-feira (13/5), Caiado integra o painel “As relações econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos”, durante a 14ª edição do LIDE Brazil Investment Forum. No início da tarde, o governador fará uma reunião com o Banco J. Safra para apresentação do ambiente de investimentos e concessões em Goiás, além do desenvolvimento sustentável e do agronegócio.

A passagem de Caiado por Nova York termina na quarta-feira (14/5), com o evento Summit do Valor Econômico. Na ocasião, o governador terá a oportunidade de apresentar as potencialidades goianas. O secretário-geral do Governo, Adriano da Rocha Lima, acompanha o chefe do Executivo nos compromissos.