Em setembro, Goiânia recebe o Yellow Day Festival 2022

Após dois anos, Goiânia volta receber o Yellow Day Festival 2022, que promete reunir sete bandas e 32 torneiras de chopes especiais, além de um cardápio gourmet pra lá de gostoso. O evento acontece no dia 03 de setembro e já promete ser recorde de público neste ano. O festival é uma mistura que virou um espetáculo de rua: o Yellow Day Festival – uma releitura dos festivais urbanos dos anos 90 com o jeito Yellow de receber, sempre acolhedor.

De acordo com os organizadores, essa edição promete ser a melhor, o evento contará com a apresentação das bandas FUNKADA, FAMÍLIA MUAMBA, ROCCO, GIG ROCK, THE BLACKBIRDS, PÓ DE MICO e MUTAH, além do DJ Hudson Amaral, em 14 horas de música – das 10h à meia noite. Um evento organizado para reunir amigos em um dia de muita diversão, com todos os ingredientes que a Yellow gosta: boa bebida, boa comida e boa música.

Além de oferecer uma quantidade cada vez maior e atualizada de rótulos, a Yellow tem se consolidado como um ambiente de confraternização, com aquela dose de informalidade que uma conveniência traz e uma trilha sonora sempre agradável, seja na playlist do dia a dia ou na programação de shows ao vivo. Os ingressos para o evento estão à venda no local, a um valor promocional de R$ 40,00, já disponibilizando meia entrada para todos os públicos. Eles serão comercializados também no dia do evento, que acontece em 03 de setembro, a partir das 10h nas proximidades da Yellow – Posto Ouro Negro, avenida Rio Verde, bairro Vila Rosa.