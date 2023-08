Emater realiza Feira da Agricultura Familiar na Alego

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) realiza, nesta quinta-feira (03), a primeira Feira da Agricultura Familiar na Assembleia Legislativa de Goiás. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância da atividade na segurança alimentar e na economia do País, além de valorizar os produtores rurais que são assistidos pela Agência.

Quem visitar o local, poderá comprar alimentos como panificados, frutas, granjeiros, hortaliças e produtos artesanais, como materiais de tear e crochê, panos de prato, forros de mesa, entre outros.

“A agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, garantindo a segurança alimentar do país. Além disso, a atividade também é muito importante para o desenvolvimento econômico e social”, destaca Rafael Gouveia, presidente da Emater.

Goiás

Em Goiás, segundo dados do IBGE, há mais de 95 mil estabelecimentos agropecuários geridos por agricultores familiares, o que equivale a cerca de 63% da quantidade total. De acordo com o último Censo Agropecuário, divulgado em 2017, a agricultura familiar goiana emprega 46,8% da mão de obra no campo e gera cerca de R$ 4 bilhões em valor de produção, o que representa 10,5% do valor da produção total do Estado.