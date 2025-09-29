Empate em Novo Horizonte deixa o Vila mais distante do G4

Além de se distanciar ainda mais das primeiras colocações, o empate com o Novorizontino amplia a sequência sem vitórias do Vila Nova na competição. Agora são sete partidas sem vencer, sendo duas derrotas e cinco empates. O time vilanovense até saiu na frente com gol de Todinho ainda na primeira etapa, mas cedeu o empate no segundo tempo numa falha da defesa colorada. Waguinho deixou tudo igual no estádio Ismael de Biase, em Novo Horizonte.

O empate foi um resultado que não agradou o Vila Nova, mas também foi ruim para o Novorizontino, que perdeu a oportunidade de entrar no G4. Com o empate, o Vila vai terminar a rodada na 13ª colocação com 38 pontos ganhos. O novo técnico vilanovense, Umberto Louzer, não comandou o Vila nesta partida. Ele deve fazer sua estreia no jogo da próxima quinta-feira contra o Criciúma, que ontem foi goleado pelo lanterna Paysandu por 4 a 2.

O Vila Nova retorna para Goiânia e inicia ainda hoje os preparativos para o difícil compromisso de quinta-feira contra o Criciúma, que mesmo perdendo em casa para o Paysandu, ainda é o líder da competição. A partida contra o Criciúma será disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Não fosse a difícil situação do Vila na tabela de classificação, o empate em Novo Horizonte poderia ser considerado um bom resultado, mas nas atuais condições, não foi bom para o alvi-rubro.

Com 38 pontos, o Vila agora está focado primeiramente em alcançar a pontuação que lhe garanta a permanência na série B. Acesso à série A, está cada vez mais distante.

Clássico movimenta a cidade – Goiás x Atlético jogam na terça-feira na Serrinha, partida que interessa aos dois clubes, cada um na sua posição no campeonato. O Goiás quer a vitória para reassumir a liderança da competição, enquanto o Atlético alimenta o sonho de alcançar uma vaga no G4 e lutar pelo acesso à série A em 2026. O Dragão vem de uma sequência de resultados positivos, enquanto o Goiás vive momento de instabilidade na série B.

Em entrevista coletiva, o goleiro Tadeu atribuiu a queda de desempenho do Goiás ao nivelamento técnico da competição. “Nenhuma equipe consegue deslanchar, ninguém abre grande vantagem em relação aos demais. Estamos encarando o jogo contra o Atlético como mais uma decisão. Não admitimos outro resultado que não seja a vitória, principalmente porque jogamos em casa”, disse Tadeu.

Mas a queda de produção do Goiás parece ter outras causas. De fato, a série B está muito nivelada, mas o time esmeraldino perdeu muitos pontos para adversários muito inferiores tecnicamente. A diretoria esmeraldina deve ter trabalhado durante a semana no sentido de resolver qualquer foco de insatisfação que por ventura esteja prejudicando o desempenho do Goiás.

Em campo, o técnico Vagner Mancini precisa fazer o Goiás voltar a jogar um futebol convincente contra o Atlético na Serrinha. Uma derrota para o rival de Campinas poderá agravar o ambiente de instabilidade no Verdão, principalmente em relação à permanência do técnico Vagner Mancini à frente do Goiás para o restante da competição.

No Atlético, o ambiente é de tranquilidade. O time vem de uma sequência de resultados positivos na série B, que trouxe de volta o direito da torcida sonhar com o acesso. O técnico Rafael Lacerda não tem problemas para escalar sua equipe e conta com o fator campo, já que na Serrinha o Atlético tem obtido sempre bons resultados. O jogo será realizado amanhã, a partir das 21:30 hs.

CURTAS

>>> O Paysandu é mesmo surpreendente. Dia desses goleou o Coritiba por 5 a 2 no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ontem, foi a Criciúma e goleou o líder da competição por 4 a 2. Mas ainda está na zona de rebaixamento.

>>> O Vasco da Gama também surpreendeu na rodada da serie A, ao vencer o vice-líder Cruzeiro por 2 a 0 em São Januário. Com o resultado, o Vasco se afastou da zona de rebaixamento e ocupa atualmente a 11ª colocação com 30 pontos ganhos.

>>> Curiosidades: Vagner Mancini nunca perdeu uma partida quando enfrentou o técnico Rafael Lacerda. Por sua vez, Lacerda defende a invencibilidade de não ter perdido clássicos goianos.

>>> Adson Batista afirma que a reformulação no elenco atleticano é a explicação para a arrancada da equipe na série B. Os jogadores contratados fazem a diferença no desempenho do time na competição nacional.

>>> Além de ter mudando a performance do Atlético no segundo turno da série B, Adson afirma que reduziu as despesas atleticanas em R$ 500 mil. “Trouxe jogadores com o nosso perfil”, destacou o dirigente.

>>> A derrota do Criciúma para o Paysandu foi excelente para o Goiás, mas ruim para o Vila Nova. O time catarinense vem “mordido” para Goiânia enfrentar o Tigre goiano no OBA.