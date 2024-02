Empresária descobre furtos e agride funcionária, em Anápolis

Uma funcionária de uma loja de Anápolis foi presa suspeita de furtar cerca de R$ 2,5 mil do local onde trabalhava. De acordo com a Polícia Civil, ao descobrir os furtos, a proprietária do local agrediu a mulher e ainda cortou os cabelos dela com um faca.

O crime aconteceu na última quinta-feira (15), no Jardim das Américas 3ª etapa. Os furtos eram feitos pelo próprio celular da empresária, através de transferências por PIX há cerca de dois meses.

A funcionária foi presa por furto qualificado em flagrante e lesão corporal. Já a empresária assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal e foi liberada.