Empresário de Anápolis é preso em operação da Polícia Civil

Um empresário de Anápolis foi preso nesta terça-feira (29) durante a operação “Crédito Reverso”, realizada pela Polícia Civil. De acordo com as investigações, as 20 pessoas presas são suspeitas de causar um prejuízo de R$ 47 milhões a um banco, por meio de transações com máquinas de cartão em empresas fantasmas. A operação cumpriu 41 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Anápolis, Crixás e Corumbá de Goiás.

Os criminosos praticavam o golpe há cerca de nove meses e o próprio banco foi quem descobriu as movimentações e denunciou o caso à polícia. Quatro suspeitos de fazerem parte do grupo continuam foragidos.