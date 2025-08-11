search
Emprego

Empresas de Aparecida ofertam quase 700 vagas de emprego por meio do Sime nesta semana

As oportunidades são ofertadas por empresas locais que utilizam o sistema como canal oficial para divulgar suas vagas


Sime emprego Aparecida
Empresas de Aparecida ofertam quase 700 vagas de emprego por meio do Sime nesta semana (Foto: Secom Aparecida)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, disponibiliza nesta semana 691 vagas de emprego por meio do Sistema Municipal de Emprego (Sime). As oportunidades são ofertadas por empresas locais que utilizam o sistema como canal oficial para divulgar suas vagas e encontrar profissionais qualificados.

As vagas estão cadastradas e atualizadas diariamente na página da Secretaria no portal da Prefeitura: trabalho.aparecida.go.gov.br. Os interessados também podem tirar dúvidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Vagas em destaque:

• 210 Auxiliar de logística
• 89 Servente de obras
• 35 Auxiliar de produção
• 35 Pedreiro
• 30 Auxiliar industrial
• 20 Ajudante de carga e descarga

Outras oportunidades:

• 18 Atendente de loja
• 17 Vendedor de loja
• 15 Eletricista
• 14 Camareira (o)
• 13 Ajudante geral
• 12 Costureira em geral

Onde se candidatar:

1. Unidades do SAC (sem agendamento):
Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.
Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

2. Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):
Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping
Horários: Segunda a sexta, das 8h às 17h / Sábado (Buriti Shopping): das 8h às 13h

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Empresas interessadas em anunciar suas vagas no SIME podem entrar em contato pelo WhatsApp: (62) 9 9297-4113.

Acesso digital às vagas
Para tornar o acesso às vagas ainda mais fácil, a Prefeitura lançou um novo serviço digital e gratuito. Agora, o trabalhador pode fazer o cadastro online diretamente pelo site: https://webio.aparecida.go.gov.br/

Ao preencher os dados pessoais e criar um perfil, o candidato tem acesso automático às vagas disponíveis no Sime e pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa. O sistema ainda permite filtrar as vagas de acordo com o perfil profissional do candidato, além de permitir o envio direto do currículo à empresa contratante.

Com essa inovação, o trabalhador não precisa mais ir presencialmente às unidades de atendimento para se candidatar. Tudo pode ser feito pelo celular ou computador, com agilidade, segurança e comodidade. O sistema é atualizado todos os dias, permitindo que o candidato acompanhe novas oportunidades em tempo real.

 

Avatar

