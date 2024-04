Encontrada mochila de criança levada pela enxurrada em Aparecida

O Corpo de Bombeiros encontrou, no final da manhã de hoje, a mochila da pequena Samila Vitória, de 6 anos, que está desaparecida após ser arrastada por enxurrada durante um temporal em na tarde desta quinta-feira (4), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Segundo os bombeiros, a mochila com o material escolar de Samila estava a cerca de 5 km de distância do local de onde ela foi levada pela enxurrada, na divisa com o Município de Hidrolândia, próximo à BR-153.

O caso aconteceu na Rua Santa Cruz com Avenida Contorno, no Bairro Cidade Livre. Segundo os bombeiros, cerca de 20 militares estão na ocorrência.

Equipes náuticas também fazem parte da força-tarefa da Operação Tempestade, além de cães farejadores.