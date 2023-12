Encontrado corpo de jovem que se afogou no Lago da Emgopa

Foi encontrado por volta das 16h30 desta quarta-feira, o corpo de um jovem de aproximadamente 20 anos de idade no Lago da Emgopa, em Senador Canedo. O incidente ocorreu hoje no ultimo dia 25, por volta das 11h30, quando o jovem tentava atravessar o lago com um amigo e acabou submergindo. No local, foram destacadas as equipes de mergulhadores do 1º BBM e bombeiros de Senador Canedo.

O corpo do jovem emergiu em mais ou menos 20 metros do local que testemunhas viram afundar. Considerando que o lago tem em média 10 metros de profundidade. O corpo foi deixado sob os cuidados da Polícia Militar de Goiás até a chegada do Instituto Médico Legal.