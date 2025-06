Enem 2025: Última semana para inscrições

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terminam nesta sexta-feira, 6 de junho. O mesmo prazo se aplica a pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social.

Como se inscrever

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, no portal do Inep: enem.inep.gov.br/participante. Senhas esquecidas podem ser recuperadas na própria plataforma.

Taxa de inscrição

O valor é de R$85, com vencimento em 11 de junho. Pode ser pago por boleto (gerado na plataforma), Pix (via QR Code), cartão de crédito ou débito em conta (dependendo do banco). Importante: isenção aprovada não significa inscrição automática.

Certificação do Ensino Médio

O Enem 2025 volta a ser usado para certificação de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Para isso, é necessário atingir 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação. Participantes cadastrados no CadÚnico têm isenção automática.

Inscrição facilitada

Concluintes do ensino médio em escolas públicas terão inscrição pré-preenchida. Basta acessar o sistema, confirmar os dados e escolher entre inglês ou espanhol como língua estrangeira. O sistema não gera boleto nesses casos.

Aplicação no Pará

Devido à COP 30 (Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), o Enem será aplicado em datas diferentes (30/11 e 7/12) em Belém, Ananindeua e Marituba. Moradores dessas cidades que desejam fazer as provas na data regular (9 e 16/11) devem escolher outro município no momento da inscrição.

Programa Pé-de-Meia

Estudantes do terceiro ano do ensino médio inscritos no Pé-de-Meia que fizerem os dois dias de prova receberão R$200 de bônus. Todos têm isenção garantida da taxa de inscrição.

Porta de entrada

O Enem continua sendo o principal meio de acesso ao ensino superior no Brasil, por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies, além de permitir o ingresso em universidades portuguesas conveniadas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.