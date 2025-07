ENEM dos Concursos: CPNU 2 registra mais de 761 mil inscritos em todo o Brasil

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), apelidado de ENEM dos Concursos, recebeu 761.528 inscrições em sua segunda edição, segundo dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Com 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais, o processo seletivo será realizado em 228 cidades brasileiras, com provas objetivas marcadas para o dia 5 de outubro.

As regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscritos, seguidas por Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733). Goiás, por exemplo, se destaca no Centro-Oeste com milhares de candidatos concorrendo a cargos públicos de níveis médio, técnico e superior.

Um dado relevante do CPNU 2 é a maior participação feminina: 60% dos inscritos são mulheres, um aumento em relação ao primeiro CPNU (56,2%). A edição também traz avanços em ações afirmativas para garantir mais equidade no serviço público federal.

Blocos temáticos mais procurados

O Bloco 9 – Regulação (nível intermediário) lidera com 177.598 inscrições, seguido pelo Bloco 5 – Administração (173.829) e pelo Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde e Assistência (127.970). Os demais blocos também registraram expressiva participação, incluindo áreas como Cultura e Educação, Ciência e Tecnologia, Engenharia, Justiça e Desenvolvimento Socioeconômico.

O modelo unificado permite que o candidato escolha um bloco temático e indique a ordem de preferência entre os cargos, aumentando as chances de aprovação conforme o desempenho.

Medidas afirmativas e reserva de vagas

Entre as principais inovações do CPNU 2 está a equiparação de gênero na classificação para a segunda fase: se o percentual de mulheres for inferior a 50%, haverá acréscimo de candidatas convocadas. Além disso, haverá reserva de 30% das vagas, sendo 25% para pessoas pretas ou pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, conforme a nova Lei de Cotas. Também serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Datas importantes do CPNU 2