Energia no campo: soluções sustentáveis para driblar a instabilidade elétrica

O setor do agronegócio é provavelmente uma das áreas cuja tecnologia mais tem se destacado nos últimos anos. A busca constante por soluções em produtividade e o uso de recursos aliados à sustentabilidade, principalmente em um contexto de demanda crescente por produtos, impulsionam inovações tecnológicas, ainda mais em termos de uso da energia.

Histórico da energia no campo

O campo historicamente sofreu com o afastamento de alguns dos confortos existentes até então somente em grandes centros urbanos. Durante muito tempo, a luz elétrica foi inexistente para milhares – senão milhões – de pessoas, algo que só chegou perto do fim há cerca de 20 anos, por meio de programas criados pelo Governo Federal.

Além da questão civilizacional que a energia elétrica proporciona às pessoas, há também a questão do trabalho. Sem energia elétrica, o campo produzia menos, o que significava menos oferta de produtos e preços mais altos. Assim, a presença de energia promove avanços socioeconômicos de extrema importância.

Eventos naturais têm atrapalhado o abastecimento

Maquinário, bombas d’água para irrigação, instrumentos de medição, equipamentos para armazenamento e equipamentos refrigeradores: todo o funcionamento depende da energia elétrica. Contudo, eventos climáticos como secas e estiagens atrapalham os níveis normais de abastecimento das hidrelétricas, prejudicando o funcionamento dos equipamentos.

Ventos mais fortes que o normal também afetam a distribuição ao derrubar fios e postes elétricos que levam a energia até o campo. A depender do local, por vezes, o próprio acesso a esses equipamentos não é fácil, tornando todo o retorno à normalidade ainda mais demorado.

Isso sem contar os problemas de infraestrutura inadequada ou insuficiente.

Soluções sustentáveis têm sido a chave

É preciso buscar soluções mesmo diante de intempéries e adversidades. Uma dessas alternativas é a geração própria de energia, por meio de painéis fotovoltaicos. Como o Brasil é um país agraciado por longos períodos de sol constante, a energia solar é uma das opções que mais agradam.

Além do investimento relativamente baixo e do retorno garantido, as placas fotovoltaicas podem ser instaladas em praticamente qualquer lugar, inclusive em áreas abertas, e demandam pouca manutenção, além de oferecer uma “qualidade” maior de energia elétrica. É importante lembrar que boa parte da energia no campo é monofásica, de baixa potência e incapaz de alimentar grandes maquinários.

A energia solar instalada no campo já corresponde a 14% do total. Outras fontes sustentáveis têm sido aplicadas com sucesso. A energia eólica e a biomassa, por exemplo, são encontradas de maneira abundante em praticamente todo o território nacional e têm feito a diferença, pois a energia limpa aumenta a qualidade de vida de todos.

Mais investimento é imprescindível

Regiões cujas mudanças climáticas são ainda mais drásticas podem se beneficiar ainda mais das soluções alternativas. Hoje, há ações governamentais no sentido de aumentar a qualidade da energia elétrica. Um dos gargalos para o aumento da área irrigada no país é justamente a falta de infraestrutura energética de qualidade.

Regiões cujas mudanças climáticas são ainda mais drásticas podem se beneficiar ainda mais das soluções alternativas. Hoje, há ações governamentais no sentido de aumentar a qualidade da energia elétrica. Um dos gargalos para o aumento da área irrigada no país é justamente a falta de infraestrutura energética de qualidade.

Logo, investir em meios que permitam o funcionamento da produção rural é fundamental.

