Equatorial abre 200 vagas para Escola de Eletricistas

A Equatorial em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está oferecendo 200 vagas para formação de eletricistas de rede de distribuição de energia elétrica. Por meio da Escola de Eletricistas, o curso já formou 400 profissionais no Maranhão, Amapá, Pará, Alagoas e Piauí.

Em Goiânia, serão duas turmas, uma exclusivamente dedicada a mulheres. Outras duas serão em Jataí, uma em Anápolis, Quirinópolis, Rio Verde e Niquelândia. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ser maior de 18 anos, possuir diploma de conclusão do ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B provisória ou definitiva, dentro do prazo de validade, além de disponibilidade para estudar 40 horas semanais.

Durante a duração do curso, em torno de três meses e meio, será ofertada uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 680,00 para auxiliar os alunos na conclusão da formação. As aulas práticas serão realizadas em Centros de Treinamento (CTs) da empresa, que contam com todos os equipamentos e rede elétrica necessária para o curso profissionalizante.

As inscrições seguem até a próxima terça-feira (18) pelo site do Senai.