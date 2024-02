Equatorial desliga pivôs de fazenda que furtava energia em Luziânia

A Equatorial e a Polícia Civil realizaram uma operação para combater o furto de energia na região de Luziânia. Foram fiscalizadas sete redes de alta tensão para fins de irrigação, das quais cinco estavam ligadas clandestinamente à rede de distribuição de energia. A fazenda em questão fica às margens da GO-010. O proprietário do local não foi encontrado, mas vai responder criminalmente por furto de energia, além de ser cobrado por toda energia não faturada, orçada em R$ 500 mil.

O gerente de serviço técnico comercial da Equatorial Goiás em Luziânia, Leandro Chaves, estima que o furto de energia ocorria no local há anos. “Esses cinco pivôs ligados clandestinamente estavam sobrecarregando a rede elétrica da região e provocando interrupções no fornecimento de energia para clientes que pagam sua conta regularmente.”

Somente em 2023 foram realizadas 146 operações, que resultaram em 106 prisões.

Além de ser crime, com pena prevista de reclusão e multa, o furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, prejudica diretamente a qualidade do fornecimento de energia e põe em risco a segurança da população, podendo causar graves acidentes, principalmente com as pessoas que manipulam a rede elétrica sem a capacitação adequada e os devidos cuidados.

Apoio no combate ao furto de energia

Os clientes da Equatorial Goiás podem e devem ajudar a companhia no combate às fraudes e furtos de energia por meio de denúncias na Central de Atendimento da companhia – 0800 062 0196. Não é necessário se identificar.