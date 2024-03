Equatorial Goiás terá alterações de atendimento para o feriado de Páscoa

Em razão do feriadão de Páscoa, comemorado em todo o Brasil, as agências e postos de atendimento presencial da Equatorial Goiás estarão fechados na Sexta-Feira Santa (29), retornando às atividades na segunda-feira, 1°. Os clientes que precisarem de atendimento podem contar com os demais canais que permanecerão disponíveis.

Confira abaixo os canais de atendimento da Equatorial Goiás: