Equipe de Rotam prende dois criminosos foragidos do Pará em operação conjunta

ZNa manhã desta sexta-feira, 15, a equipe de Rotam realizou a prisão de dois criminosos foragidos do estado do Pará. A operação “COTTAGE” foi deflagrada após o compartilhamento de informações entre o serviço de inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás e a Polícia Civil do Estado do Pará. O objetivo era cumprir dois mandados de prisão em desfavor dos suspeitos, ambos naturais do Pará, que estavam escondidos na Capital.

Com base nas informações obtidas, a equipe conseguiu abordar e prender os dois criminosos. Durante a abordagem, foi realizada uma minuciosa busca no veículo em que estavam, revelando que o carro era produto de roubo/furto no município de Hidrolândia, Goiás.

Diante dos fatos, os dois criminosos e o veículo foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da autoridade competente para as devidas providências legais.