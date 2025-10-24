O Centro de Referência da Juventude (CRJ), em Goiânia, amplia sua atuação como um dos principais polos culturais do estado ao lançar mais uma edição da Escola da Cultura Hip Hop. A iniciativa, promovida pelo Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás (CENEG) com apoio da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e do Programa Nacional de Apoio à Política (PNAB), está com inscrições abertas até 5 de novembro e oferece cursos gratuitos voltados para jovens e adultos a partir de 10 anos.

As inscrições podem ser feitas online, por meio do formulário disponível neste link, ou pelo telefone (62) 3932-3905.

O projeto se baseia nos pilares da cultura Hip Hop — MC, DJ, Breaking, Grafite, Beatbox e Beatmaker — e ainda abre espaço para outras expressões artísticas, como violão, balé e capoeira. As aulas, ministradas por arte-educadores experientes e referências do movimento, começam no dia 8 de novembro e buscam valorizar a arte de rua como instrumento de transformação social, cidadania e identidade juvenil.

Além das oficinas, a Escola da Cultura Hip Hop promoverá seis encontros com pioneiros do movimento em Goiás. Esses momentos servirão de base para a criação de um documentário histórico, que reunirá entrevistas, registros e acervos sobre as origens e o desenvolvimento da cultura Hip Hop no estado.

O projeto reforça o papel do CRJ como o único Pontão de Cultura de Goiânia reconhecido pelo Ministério da Cultura, consolidando o espaço como o maior complexo sociocultural de Goiás. O local também sediará o futuro Museu da Cultura Hip Hop de Goiás e a Academia Goiana da Cultura Hip Hop, formada por mestres e mestras que contribuíram para a difusão dessa arte urbana.

Mais do que uma formação artística, a Escola da Cultura Hip Hop reafirma o CRJ como um território de criação, memória e resistência, onde a juventude encontra na arte um caminho para o protagonismo e o fortalecimento de sua identidade cultural.

