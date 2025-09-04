Escola de Aparecida chega à final de prêmio nacional de cidadania

Aparecida de Goiânia comemora a indicação da Escola Municipal de Educação Integral (EMEI) Monteiro Lobato, do setor Jardim Tiradentes, para a final do prêmio nacional Estudantes em Movimento. A iniciativa reconhece ações realizadas por alunos e professores para promover a cidadania e melhorar a comunidade local.

O EMEI Monteiro Lobato disputou a final com outras nove escolas de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e Espírito Santo. Os vencedores foram conhecidos nesta quinta-feira (04), em uma live transmitida pelo YouTube do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), organizador da premiação.

O prefeito Leandro Vilela afirmou que o resultado é motivo de orgulho para o município, destacando avanços na infraestrutura escolar e no incentivo à cidadania dos estudantes.

Na categoria Estadual, o Conaci escolheu como vencedor a Escola Tomé Francisco da Silva, de Pernambuco. Já na categoria Municipal, a premiada foi a Escola Municipal Amador Aguiar, de Conceição do Mato Dentro (MG).

Trabalho consolidado

Segundo a secretária de Educação de Aparecida, professora Núbia Farias, os 120 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, orientados pela professora Lilian de Paula, realizaram estudos sobre a escola, entrevistas e até uma auditoria cívica.

O Conaci destacou que os projetos inscritos incluíram revitalização de bibliotecas, hortas e espaços de convivência, campanhas de acessibilidade, doações, mobilizações comunitárias e uso sustentável da água.

Para o diretor do EMEI, Thiago Barbosa Coutinho, a indicação é a consolidação de um trabalho realizado pela unidade em prol do desenvolvimento dos alunos.

Além da EMEI Monteiro Lobato, Goiás também teve como finalista o Colégio Municipal Professor Lourenço Batista, de Rio Quente. A cerimônia de premiação será no dia 25, no K Hotel, em Goiânia, durante o 21º Encontro Nacional de Controle Interno, realizado pelo Conaci.

Finalistas do prêmio Estudantes em Movimento

EMEI Monteiro Lobato – Aparecida de Goiânia (GO)

Colégio Estadual do Campo Maria Quitéria – Bahia

Escola Municipal Leon Renault – Brumadinho (MG)

Escola Ensino Fundamental Lions Club Companheiro Oscar Maluche – Brusque (SC)

Escola Municipal Amador Aguiar – Conceição do Mato Dentro (MG)

Escola Municipal Altina de Paula Souza – Paracatu (MG)

Escola Tomé Francisco da Silva – Pernambuco

Colégio Municipal Professor Lourenço Batista – Rio Quente (GO)

Escola Municipal Joubert de Carvalho – Uberaba (MG)

UMEF Professora Nice de Paula Agostini Sobrinho – Vila Velha (ES)

