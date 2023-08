O Programa Escola em Tempo Integral, estabelecido pela Lei 14.640/2023, visa promover a expansão das matrículas em tempo integral na educação básica. Coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, busca cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação, almejando um acréscimo inicial de 1 milhão de matrículas até 2023, com investimento de R$ 4 bilhões.

Importante notar que o governo estadual de Goiás não aderiu ao programa, restringindo-se ao município de Goiânia, que representa 33% de adesão, conforme relatório elaborado pela SEB, com base nos dados do Simec , na última segunda-feira, 14. Além do aumento de matrículas, o programa também enfatiza a assistência técnica para desenvolver projetos pedagógicos abrangentes e diversificados, proporcionando uma formação completa e enriquecedora para crianças e jovens.