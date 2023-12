Escola municipal de Goiânia conquista 2º lugar em torneio de robótica

A Escola Municipal Professora Deushaydes Rodrigues de Oliveira, do Residencial Celina Park, ficou em segundo lugar entre escolas públicas e particulares de Goiânia, no Festival Sesi de Robótica, na modalidade desafio do robô. A equipe sagrou-se vice-campeã na primeira participação da competição, em apenas 49 dias de preparação.

O time intitulado “Robosydes”, composto por nove estudantes da escola, da 6ª à 8ª série, que ainda não teve laboratório maker inaugurado, conseguiu o feito inédito, ficando atrás apenas de uma unidade de ensino da rede particular da Capital. A competição First Lego League Challenge reuniu 34 equipes de todo o estado de Goiás, nos dias 14 e 15 de dezembro, no Sesi da Vila Canaã.

De acordo com a professora pedagoga Lívia Lima, responsável pela formação e orientação da equipe de robótica, a conquista representa superação de desafios de tempo e condições materiais. “Somos uma equipe iniciante e foi o primeiro contato meu e de todos os estudantes com a robótica. Fui lotada para assumir o futuro laboratório Maker da escola. Logo fiquei sabendo da parceria do Sesi com a escola, em relação ao kit Lego. Peguei algumas informações dos estudantes interessados na robótica e realizei a inscrição no torneio”, conta.

“O primeiro encontro com os estudantes foi dia 27 de outubro deste ano. Estudamos muito, fomos atrás de pessoas da área que nos auxiliaram nesses primeiros contatos e, aos poucos, fomos entendendo um pouco sobre a programação do robô e sobre o campeonato como um todo. No início, nos reuníamos três vezes na semana e depois conseguimos nos reunir de segunda à sexta. E, pelo pouquíssimo tempo que tivemos, a equipe foi muito longe”, completa a professora.

De acordo com Thiago Gonçalves Linhares, apoio técnico da Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional (Gertec) da Secretaria Municipal de Educação (SME), que acompanhou a equipe no evento, a comemoração dos estudantes foi grande. “A pontuação saiu no telão, ao final do evento, e a equipe “Robosydes” festejou muito por ficar em segundo lugar entre as escolas de Goiânia, primeiro lugar entre as instituições públicas da Capital, e 14º lugar geral entre as escolas de Goiás. Ficamos à frente de escolas particulares que já têm ampla experiência com robótica. Isso representa determinação e grande interesse desses estudantes”, ressalta.

Festival

A First Lego League Challenge é a maior categoria do Festival Sesi de Robótica. O projeto inicial é da ONG norte-americana First, fundada em 1989, com o intuito de incentivar jovens e estudantes no interesse em áreas STEM, movimento que propõe ensino baseado em quatro disciplinas específicas (ciências, tecnologia, engenharia e matemática).

A First no Brasil existe desde 2004, na categoria Challenge, e atualmente é organizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi). A modalidade é disputada por alunos de nove a 16 anos, que formam equipes de dois a dez integrantes, para construir robôs feitos de peças de Lego, os quais devem cumprir uma série de atividades e somar o máximo de pontos em 2,5 minutos, em três rounds. O time ainda é responsável por idealizar e criar um projeto de inovação, que é uma solução para um problema real dentro da temática da temporada, que neste ano focou o tema energia. A equipe “Robosydes” aguarda o resultado do projeto de inovação.

Amanda Raphaella Duarte Teixeira, 12 anos, é uma das integrantes da equipe de robótica da Escola Municipal Professora Deushaydes Rodrigues de Oliveira. “Foi um curto período de tempo que me mostrou que a robótica é incrível. Nós da equipe éramos novatos e tivemos uma experiência difícil e desafiadora. Apesar das nossas diferenças e do lugar que viemos, não podemos julgar os outros. O torneio nos ensina sobre ética, respeito, união. Foi uma experiência maravilhosa”, comenta a estudante.

Laboratórios Maker

Em outubro de 2021, a Prefeitura de Goiânia inaugurou o primeiro Laboratório Maker na Escola Municipal Alice Coutinho. No total, a rede conta hoje com sete instituições com o laboratório e a previsão é de inauguração de mais três. O espaço é voltado ao ensino da robótica educacional, para estimular a aprendizagem investigativa e favorecer de maneira divertida o desenvolvimento de projetos criativos.