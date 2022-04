Escola oferece 40 vagas gratuitas para curso Técnico em Agropecuária e bolsas permanência

Da redação

A Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena, localizada na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, acaba de abrir inscrições para a nova turma de seu Curso Técnico em Agropecuária, que tem início em agosto de 2022. Destinado a candidatos que concluíram o Ensino Médio e ainda não têm curso superior completo, o curso tem a proposta de oferecer uma formação intensiva, mirando uma rápida colocação no mercado de trabalho em atividades de gestão, planejamento, projetos, produção animal, vegetal e agroindustrial. Tanto a inscrição quanto o curso são totalmente gratuitos.

A grade conta, ainda, com um conteúdo que visa atender às necessidades de produção e organização da agricultura familiar e do agronegócio para melhorar a qualidade e a sustentabilidade econômica, ambiental e social. “Além disso, o curso tem uma carga horária concentrada em dois semestres letivos, o que agiliza à formação e facilita o ingresso no mercado de trabalho ou a continuidade nos estudos dentro da área, com mais propriedade e autonomia. Assim, em apenas um ano, o aluno estará apto a atuar na área”, explica Cristina Favaron Tugas, diretora escolar da instituição.

Segundo a diretora, a instituição continua com o programa de bolsas permanência, oferecido pela Fundação Salvador Arena (FSA), mantenedora da Escola, para os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, enquanto estiverem matriculados na Escola. Essas bolsas sociais podem chegar a até o equivalente a um salário mínimo, mediante critérios disponíveis em edital no site da Escola.