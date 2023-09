Escolas do Futuro abrem 92 vagas para cursos técnicos à distância

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) Raul Brandão de Castro (Mineiros), Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia) e José Luiz Bittencourt (Goiânia) estão com edital aberto com 92 vagas para os cursos técnicos de Desenvolvimento Web e Mobile, e Marketing e Mídias Sociais. Os cursos são totalmente gratuitos, com 80% das aulas na modalidade online, e os outros 20% com encontros presenciais, aos sábados, das 8h às 17h, na unidade que o aluno escolher estudar.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.efg.org.br/editais até o dia 11 de setembro, e o período de matrícula está previsto entre os dias 20 e 25 de setembro. A aula inaugural tem data marcada para o dia 2 de outubro, na plataforma virtual das EFGs. O período de matrícula 2ª chamada e/ou cadastro reserva tem previsão para o dia 9 de outubro.

As primeiras turmas serão formadas de acordo com o preenchimento das vagas abertas pelo edital, que segue fluxo contínuo. Isso significa que a convocação e o início imediato das turmas se dão quando o quantitativo necessário for alcançado, que é de 30 inscritos.

As aulas são voltadas para jovens a partir dos 16 anos, que estejam cursando o Ensino Médio ou que já tenham concluído até o ato da matrícula, e também para quem esteja interessado em novos conhecimentos, além de pessoas que buscam recolocação profissional.

As EFGs foram criadas pela lei nº 20.976/2021, com operacionalização mediante convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Universidade Federal de Goiás (UFG) – por meio do Centro de Educação Trabalho e Tecnologia (CETT) – e Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape).