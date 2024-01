Escolas do Futuro abrem mais de 2 mil vagas para cursos gratuitos de tecnologia

A Escola do Futuro de Goiás está com mais de 2 mil vagas abertas para diversos cursos gratuitos de curta e média duração voltados para a área de tecnologia. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site efg.org.br/editais tanto para os cursos online quanto para os presenciais nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

As inscrições para os cursos online vão até 26 de abril, e para os cursos presenciais, até 6 de maio. Todos são gratuitos e abertos para pessoas que tenham a partir de 16 anos e Ensino Fundamental completo até o ato da matrícula. Os candidatos serão escolhidos na ordem de inscrição, e as turmas começam quando o número de inscritos iguala o número de vagas.

As vagas são distribuídas da seguinte maneira: 480 em Goiânia, destinadas a 16 cursos (oito presenciais e oito online); e 330 em Aparecida de Goiânia, distribuídas em 11 cursos (oito presenciais e três online). Valparaíso e Mineiros oferecem 480 vagas, cada, e Santo Antônio do Descoberto, 450. As últimas três unidades têm 13 cursos cada, sendo oito presenciais e cinco online.

“Cada Escola do Futuro tem R$ 7 milhões investidos apenas em laboratórios, a fim de dar oportunidades rápidas de trabalho aos goianos. Evidências mostram que profissionais que cursaram o ensino técnico ganham, em média, quase um terço a mais do que aqueles que possuem apenas o ensino médio tradicional. Por isso, investimos pesado na área”, diz o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto.

Cursos

Entre os cursos de curta duração presenciais estão: Excel Básico, Pilotagem de Drone, Robótica Educacional para Docentes, Modelagem 3D para Prototipação, Gestão de Tráfego Digital, Técnicas de Comunicação Oral e Escrita, Desenvolvedor Python, Planejamento de Marketing, Produção de Games e Interação Virtual, assim como Pacote Office, Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas, Impressão de Peças 3D, Modelagem 3D para Prototipação, Redação e Português e Inglês Instrumental.

Já na modalidade online, encontram-se cursos de média duração, como Desenvolvedor Web Front-End, Mídias Sociais, E-commerce, Programação de Computadores, Marketing Digital, Planejamento e Criação de Novos Negócios (Startup) e Desenvolvimento Mobile.

As Escolas do Futuro de Goiás são unidades do Governo de Goiás ligadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Desde 2021, são geridas pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (Cett/UFG), via convênio.