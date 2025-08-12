Escolas do Futuro de Goiás iniciam parceria com municípios para capacitar alunos e professores

O Governo de Goiás iniciou um programa de cooperação com prefeituras para levar às redes municipais de ensino a estrutura e as metodologias inovadoras das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs). As unidades, especializadas em tecnologia, inovação e empreendedorismo, contam com mais de 12 mil m² de área, R$ 20 milhões em investimentos e oferecem cursos gratuitos voltados para o mercado de trabalho.

A primeira parceria foi com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que levou mais de 90 diretores escolares à EFG Luiz Rassi para conhecer os laboratórios e participar de uma programação imersiva. Os gestores vivenciaram atividades práticas de robótica, automação, eletrônica, informática e criação no I9 Lab, com impressoras 3D, realidade virtual e corte a laser, além de projetos no espaço STEAM com Arduino, sensores e prototipagem rápida.

De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto, a meta é ampliar a formação de professores e alunos em todo o estado. “Queremos oferecer técnicas pedagógicas inovadoras e incentivo à robótica e à tecnologia. Já estamos em diálogo com Goiânia, Mineiros, Valparaíso de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Catalão para novas parcerias”, disse.

Para a secretária de Educação de Aparecida de Goiânia, Núbia Farias, a visita revelou um novo horizonte. “A sensação foi de estar em outro país. Essa parceria vai abrir caminhos, com cursos para alunos e formações gratuitas para professores e servidores, tudo com profissionais altamente qualificados”, destacou.

A diretora do Cmei Valdivina Guimarães, Luciana Oliveira, reforçou o impacto da estrutura. “Nunca vi nada igual, nem na rede privada. É um espaço público que amplia as oportunidades para nossas crianças”, afirmou.

A coordenadora da Escola do Futuro pela UFG, Alethéia Ferreira da Cruz, ressaltou a importância da formação contínua. “Um professor inspirado contagia os alunos, mantém o engajamento e desperta o interesse pelo aprendizado”, concluiu.