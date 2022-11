Escolas do Futuro realizam Semana Global do Empreendedorismo

A partir desta quarta-feira, 16, começa a Semana Global do Empreendedorismo. O evento será realizado nas unidades da Escola do Futuro do Estado de Goiás, Luiz Rassi, localizada em Aparecida de Goiânia, José Luiz Bittencourt e Basileu França, ambas em Goiânia, e Sarah Kubitschek, na cidade de Santo Antônio do Descoberto e segue até sexta-feira, 18.

A Semana Global do Empreendedorismo tem o objetivo de oferecer palestras, debates e seminários, que abordarão temas essenciais, tanto para quem já empreende quanto para quem tem o sonho de começar a empreender. O evento oferecerá também workshops presenciais com transmissão ao vivo para o YouTube das Escolas do Futuro.

O evento será aberto à comunidade, que poderá conhecer a estrutura física das escolas, explorar salas de aula, laboratórios e outros espaços, além de conhecer os cursos ofertados e todas as oportunidades que as EFG’s têm a oferecer aos seus estudantes e parceiros. Os participantes do evento poderão conferir atividades como a Feira de Empreendedorismo, escalada, workshops híbridos e tour guiados.

A Feira de Empreendedorismo trará uma exposição de empresas locais. Esse espaço servirá como forma de incentivar os negócios locais, além de apresentar para os estudantes as possibilidades de empreender. A escalada será o principal chamariz para a comunidade local interagir com a Escola, a atividade faz alusão ao slogan do evento: Escale seu Futuro.

O projeto Escola do Futuro é desenvolvido pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (CETT/UFG), sob a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), que visa a reestruturação da rede de Ensino Profissional e Técnico do Estado de Goiás.