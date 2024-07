Especialista destaca importância da conscientização e do tratamento adequado para TDAH

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é uma condição do neurodesenvolvimento, caracterizada por desatenção, hiperatividade e impulsividade exacerbadas e disfuncionais para a idade. Segundo o Ministério da Saúde, a prevalência de TDAH é estimada em 7,6% em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, 5,2% em indivíduos de 18 a 44 anos e 6,1% em maiores de 44 anos. Aproximadamente 11 milhões de brasileiros são afetados pelo transtorno, conforme dados divulgados em 2022.

O dia 13 de julho é o Dia Mundial do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), criado para conscientizar sobre os prejuízos enfrentados pelos portadores em diversos contextos. A psicóloga Soraya Oliveira, do Órion Complex em Goiânia, destaca alguns sinais do transtorno: “Os sintomas variam e se manifestam de maneiras diferentes em crianças, adolescentes e adultos, mas geralmente se enquadram em desatenção, hiperatividade e impulsividade.”

Soraya explica que, embora o TDAH apareça na infância e as crianças sejam naturalmente ativas, é possível diferenciar os sintomas. “Eles causam sofrimento devido à própria agitação e inquietação, criando situações constrangedoras, especialmente em salas de aula e ambientes desconhecidos. A criança tem dificuldade em controlar a hiperatividade. Em mais da metade dos casos, o transtorno persiste na vida adulta, embora os sintomas de inquietude sejam mais brandos.”

Desmistificando o TDAH

Algumas pessoas minimizam o transtorno como modismo, mas Soraya Oliveira rebate: “O TDAH é um transtorno neurobiológico, com base genética. O aumento de casos não é um ‘constructo’, mas resultado de maior conscientização e compreensão da condição. A sociedade mais informada permite identificar mais indivíduos. Além disso, práticas diagnósticas mais abrangentes contribuem para a melhor caracterização do transtorno.”

A psicóloga enfatiza os impactos multifacetados do TDAH na sociedade, família e educação. “Lidar com TDAH não é fácil devido às alterações de comportamento na infância e dificuldades de atenção na fase adulta. Na escola, crianças com a condição enfrentam dificuldades acadêmicas, desafios de comportamento e problemas de relacionamento. Nos adultos, a dependência de substâncias como drogas e álcool é uma comorbidade frequente.”

Tratamento e apoio

O tratamento é multidisciplinar. “Adultos que sentem os sintomas ou pais que os percebem nos filhos devem buscar auxílio profissional sem procrastinar. O tratamento inclui psicoterapia, psicopedagogia e medicamentos. Além do tratamento, é fundamental ter compreensão do transtorno para melhor lidar com o comportamento da criança e do adulto. Não se deve usar medicação para TDAH sem prescrição médica”, alerta Soraya.

A conscientização sobre o TDAH e a busca por tratamento adequado são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos portadores e suas famílias.