Especialista ensina como aproveitar a folia sem descuidar da saúde

O carnaval de 2024 promete ser um período de grande movimentação econômica no Brasil, com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimando um impacto positivo de R$ 9 bilhões no setor de turismo do país. Isso representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior e marca um retorno ao patamar pré-pandemia. No entanto, em meio à animação e festividades, é fundamental lembrar-se de cuidar da saúde.

A nutricionista Karine Lima, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, ressalta a importância de cuidar da alimentação durante o carnaval para evitar problemas como desidratação e intoxicação alimentar. Ela aconselha a não pular refeições e começar o dia com um café da manhã completo e nutritivo, incluindo frutas, fibras, proteínas magras e carboidratos integrais. No almoço, é recomendado consumir legumes, verduras, proteínas magras, arroz e feijão, seguido por uma fruta de sobremesa.

Para aqueles que pretendem se divertir durante a tarde e a noite, Karine sugere levar snacks saudáveis, como castanhas, bananas e barrinhas de frutas, garantindo opções práticas e nutritivas para se alimentar durante a festa.

Ela também oferece orientações para quem optar por comer na rua durante a noite. “É importante escolher alimentos leves e de fácil digestão, como sanduíches naturais, frutas, sucos naturais e água de coco, para evitar desconfortos gastrointestinais”, destaca a nutricionista.

Além disso, Karine enfatiza a importância de manter-se hidratado durante todo o período de festividades, evitando o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e alternando o consumo com água ou sucos naturais.

Portanto, aproveite o carnaval com responsabilidade, cuidando da sua saúde e garantindo energia para curtir ao máximo essa época de folia e diversão.