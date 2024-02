Especialistas alertam para casos assintomáticos de dengue

Especialistas em saúde estão preocupados com os casos assintomáticos de dengue. De acordo com a Fiocruz, 50% dos casos diagnosticados são de pessoas sem sintomas. O alerta é porque, desta forma, o vírus pode se alastrar rapidamente. É o que chamam de transmissão silenciosa.

De acordo com os especialistas, a pessoa assintomática tem o vírus da dengue circulando pelo corpo. Se ela for picada por um aedes aegypti, o inseto se contamina e, sete dias depois, já é capaz de espalhar a doença. Somente as fêmeas podem picar o ser humano e transmitir a doença. Uma única fêmea do aeds aegypti coloca em torno de 100 ovos a cada quatro dias.

É por isso que o uso do repelente precisa ser adotado por todos, inclusive por quem está com a doença.