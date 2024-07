Especialistas lançam cartilha sobre alergia alimentar em crianças

A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) lança a cartilha eletrônica “Alergia Alimentar, Juntos Podemos Superar”. Com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a colaboração da Alergia Alimentar Brasil, o conteúdo, voltado para crianças e educadores, traz as dificuldades enfrentadas pelo personagem Gabriel, diagnosticado com alergia alimentar. A história se passa dentro do ambiente escolar e visa conscientizar e informar para que a busca do diagnóstico e tratamento sejam adequados, promovendo a inclusão social das pessoas com alergia alimentar.

A cartilha “Alergia Alimentar, Juntos Podemos Superar”, foi redigida pelos especialistas em Alergia e Imunologia da ASBAI. O download do material é gratuito pode ser feito clicando aqui.