Espetáculo A Fantástica Fábrica do Papai Noel chega a Goiânia

“A Fantástica Fábrica do Papai Noel” se transporta para os palcos do Teatro Rio Vermelho em 17 de dezembro, quando Goiânia poderá se emocionar com a peça teatral já assistida por mais de 250 mil pessoas ao redor do Brasil. Os ingressos já estão disponíveis no site guicheweb.

A magia será compartilhada com o público por meio de 13 atores-cantores interpretando, ao vivo, mais de 20 personagens e cantando as músicas natalinas mais queridas dessa data tão especial. Os artistas contam com o know-how de quem já participou de musicais como “Mamonas”, “O Fantasma da Ópera”, “A Bela e a Fera”, “Castelo Ra-tim-bum”, “Donna Summer”, entre outros, a expectativa é de uma performance de sonho, digna da magia que o Natal carrega.

ldeal para crianças e suas famílias, o espetáculo também tem o poder de levar os adultos de volta à infância, envolvendo a todos numa aura de encanto e sensibilidade. O enredo, desenvolvido em 5 anos de espetáculo, mostra a fábrica de Papai Noel a todo vapor, com os duendes trabalhando, brincando, dançando e cantando, enquanto preparam os brinquedos mais esperados pelas crianças na noite de Natal.

De repente, a tristeza vai tomando conta dos seres encantados e tudo parece estar ameaçado. É quando “Bom Velhinho”, na companhia de seus duendes mais corajosos, embarcam em uma jornada para salvar o Natal. Mas eles não estão sozinhos. Bela, Cinderela, Branca de Neve, Elsa, Olaf, Buzz, Woddy, Batman e Homem-Aranha escapam de seus universos de conto de fadas e de aventuras para ajudar Papai Noel nessa nobre missão.

Como em um mundo mágico, todos esses personagens acabam ganhando a companhia e apoio da plateia, que ri, canta e se emociona com a maior aventura musical natalina de todos os tempos.

Além do talento dos artistas, caracterizados com mais de 80 peças no figurino e maquiagem estilizada, da história que mistura a tradição natalina com outras sagas e personagens amados pelo universo infantil, o espetáculo se destaca pelo esmero do cenário com mais de 30 toneladas de equipamentos, um painel de led de 40 m² e muitos efeitos especiais.

Ingressos:

Plateia inferior – Setor Vip – Meia – R$ 90

Plateia inferior – Setor Especial – Meia – R$ 70

Plateia superior – Setor Superior – Meia – R$ 50