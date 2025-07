Espetáculo infantil mistura teatro e circo com alerta ambiental em Goiânia

A Cia Corpo na Contramão leva seu mais recente espetáculo infantil, “Dangerosíssima Viagem”, a dois polos culturais de Goiânia: o Orum Aiyê Quilombo Cultural, no bairro Nossa Morada, e o Esparta Arte e Cultura, no Jardim Atlântico. As apresentações ocorrem nos dias 3 e 17 de agosto e integram o projeto Circo(L)Ação, que conta com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

A peça mistura teatro e circo, com linguagem visual acessível e falas em Libras. Inspirado no poema “O Homem, As Viagens”, de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo infantil aborda a destruição do meio ambiente por seres intergalácticos, que fogem em busca de um novo planeta habitável.

Os ingressos promocionais custam R$10 e podem ser adquiridos pelo Sympla. Pessoas surdas e negras terão acesso gratuito em determinadas sessões. Além disso, será oferecido transporte gratuito para o público do Centro Bilíngue de Surdos na sessão do dia 17.

A peça chama atenção pelo uso de materiais reutilizados em cenário e figurino, além de projeções audiovisuais. Segundo a diretora Lua Barreto, o objetivo é unir arte e consciência ambiental de forma lúdica, com uma dramaturgia construída a partir de pesquisa sobre formas e movimentos circenses.

O projeto também inclui a apresentação da peça “Sem Asas” em outubro. Para Lua, a escolha dos espaços visa alcançar públicos diversos, espalhados por diferentes regiões da capital, fortalecendo a rede de cultura independente e acessível.

Programação do espetáculo infantil “Dangerosíssima Viagem”

Dia 3 de agosto (sábado)

Orum Aiyê Quilombo Cultural – Bairro Nossa Morada

Horário: 19h

Ingressos:

40 gratuitos para o Centro Bilíngue de Surdos

20 gratuitos para pessoas negras

R$10 (meia para todos) via Sympla

Dia 17 de agosto (sábado)

Esparta Arte e Cultura – Jardim Atlântico

Horário: 17h

ngressos:

Gratuitos para pessoas surdas via Sympla

R$10 (meia para todos)

Transporte gratuito: Ida e volta saindo do Centro Bilíngue de Surdos de Goiânia

Ambos os eventos contam com acessibilidade em Libras.