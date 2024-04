Espetáculo infantojuvenil “Dr. Raimundo” estreia em Aparecida de Goiânia com proposta inclusiva e interativa

No proximo sábado, 06, às 19 horas, terá início a série de apresentações do espetáculo infantojuvenil “Dr. Raimundo”, protagonizado pela atriz Takaiuna, do Ponto de Cultura Coletivo Justina, em Aparecida de Goiânia. A encenação, aberta à comunidade local, acontecerá no quintal da família Caetano e Silva, no bairro Buriti Sereno. O evento, que visa alcançar crianças e seus familiares, marca o início de um projeto cultural itinerante que percorrerá diversas regiões da cidade até novembro.

O espetáculo, baseado no livro “A Terra dos Meninos Pelados” de Graciliano Ramos, mantém o compromisso com a inclusão e a diversidade, representadas pelo protagonista Raimundo, um menino careca, com um olho preto e outro azul. Através de técnicas de teatro de formas animadas, contação de histórias e elementos de palhaçaria, a encenação busca promover a empatia e o entendimento das diferentes estéticas presentes na sociedade.

Além das apresentações, o projeto oferece após cada espetáculo uma oficina-diálogo para mapear as demandas culturais locais, promovendo um mapeamento cultural de base comunitária. A iniciativa foi contemplada pelo Edital nº 20/2023 de Pontos de Cultura da Lei Federal Paulo Gustavo, por meio da Secult Goiás.

Para agendar apresentações nos seus quintais ou obter mais informações, os interessados podem contatar o Coletivo Justina através das redes sociais @coletivojustina.