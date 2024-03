Esquema de furto de energia desmantelado em distribuidora de bebidas

Na quarta-feira, 27, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Gepatri de Luziânia, Polícia Técnico-Científica e equipes da Equatorial, desbarataram um esquema de furto de energia em uma distribuidora de bebidas no Distrito do Jardim Ingá. As investigações revelaram uma ligação clandestina direta da rede de energia, contornando o medidor elétrico, em um estabelecimento que também comercializava produtos contrabandeados.

Além do furto de energia, o proprietário da distribuidora responderá por contrabando, devido à venda ilegal de cigarros eletrônicos, proibidos pela Anvisa desde 2009. Durante as buscas, foram encontrados cigarros provenientes do Paraguai, também contrabandeados. Adicionalmente, uma pistola calibre 9mm municiada foi descoberta na gaveta do balcão, e munições de calibre 38 SPL foram localizadas na caminhonete do dono do estabelecimento.

A polícia autuou o responsável por porte ilegal de arma de fogo duas vezes, devido à presença da arma e das munições em locais não registrados, bem como pelo uso inadequado da mesma. A operação conjunta representa mais um avanço no combate à criminalidade na região.