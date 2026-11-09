Educação

Estágio na Saneago: bolsas chegam a R$ 1.240 em seleção em Goiás

Oportunidades são destinadas a estudantes dos ensinos médio, técnico e superior; seleção será para cadastro de reserva, com prova on-line em dezembro


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 09/11/2026 - 15:00

Estágio na Saneago: bolsas chegam a R$ 1.240 em seleção em Goiás
Estágio na Saneago: bolsas chegam a R$ 1.240 em seleção em Goiás

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários. As oportunidades são destinadas a estudantes dos ensinos médio regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA), técnico e superior, em diferentes localidades de Goiás.

As bolsas chegam a R$ 1.240 para estudantes do ensino superior, além de auxílio-transporte de R$ 124. Com os benefícios, a remuneração mensal total pode alcançar R$ 1.364.

Para estudantes dos níveis médio e técnico, a bolsa é de R$ 840, com auxílio-transporte de R$ 84, totalizando R$ 924 mensais.

A jornada de estágio será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, com carga horária de 20 horas semanais. As atividades serão presenciais, em dois períodos disponíveis: das 7h30 às 11h30 ou das 13h30 às 17h30.

Inscrições e prova

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 9 e 29 de novembro de 2026, pela internet, no portal da Universidade Patativa do Assaré, responsável pelo processo seletivo.

A prova será aplicada on-line no dia 6 de dezembro de 2026.

Os cursos contemplados, as localidades com vagas de cadastro de reserva e os requisitos para participação estão detalhados no Edital nº 001/2026.

Inscrições e edital: Universidade Patativa do Assaré – Processos Seletivos de Estágio.

 

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Andréia Bahia

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